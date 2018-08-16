Отримали статус учасника АТО: в Україні розгорівся скандал через ДАІшників

В Україні троє колишніх інспекторів ДАІ отримали статус учасників АТО і ІІ групи інвалідності, відслуживши в зоні бойових дій по місяцю.

Про це написала представниця Центру допомоги учасникам АТО Світлана Шеповалова на своїй сторінці в Facebook, відзначивши несправедливість, через яку інший боєць, який отримав серйозні травми, оформлений із ІІІ групою.

Вона розповіла, що перебирала документи, коли їй попалися три поспіль пакети представників інспекції з наступними даними: Олександр, інспектор ДАІ знаходився в зоні АТО з 1 серпня по 1 вересня 2014 року; Микола, інспектор ДАІ знаходився в зоні АТО з 10.11.2014 р. по 09.12 2014 р; Петро, інспектор ДАІ знаходився в зоні АТО з 13.03.2015 р. по 11.04.2015 року.

"Всі троє отримали 2 групу інвалідності довічно в зв'язку з гіпертонічним кризом. У всіх трьох висновок МСЕК, як під копірку. Всі троє отримали грошову виплату з державного бюджету за інвалідність, пов'язану із захистом батьківщини", - зазначила Шеповалова.

Вона додала, що тепер вищевказані громадяни подали документи на отримання матеріальної допомоги з обласного бюджету.

"Наступний пакет документів від Андрія, який у результаті артилерійського обстрілу отримав 40% опіків верхніх і нижніх кінцівок. У Андрія третя група інвалідності", - вказала вона на несправедливість.

У мережі розгорівся скандал через цю інформацію. Користувачі зажадали позбавити ДАІшників статусу і повернути гроші.

"Усіх трьох позбавити статусу і повернути грошові витрати на них через суд. Направити всіх трьох до Авдіївської Промки, нехай там доведуть, що вони дійсно заслуговують на звання учасника бойових дій", - написали обурені українці.

У мережі відзначили, що подібні випадки останнім часом не є рідкістю і запропонували організувати спеціальну комісію, яка з'ясує, хто такі посвідчення виписує.

"Було б дуже добре, щоб провели якусь комісію - де, коли, скільки, з ким, щоб встановити справжність посвідчень, з'ясувати, хто їм їх виписував і так далі по цьому ланцюжку виявити всіх продажних тварюк, які за гроші роблять у першу чергу посвідчення. А тим, хто дійсно був, тягнуть із врученням рік і більше", "Й інших таких також потрібно перевірити. У чоловіка в сeлі 3 мають статус, а й дня нe були на війні. Возили воєнкомів. Один є жителем Києва", - відзначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розгорівся скандал через аптечку, яку видали бійцям.