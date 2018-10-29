''Отримали б Білорусь'': Бродський розповів, кого Кучма готував у наступники

Другий президент України Леонід Кучма планував, що його наступником стане тодішній глава Міністерства внутрішніх справ Юрій Кравченко.

У разі реалізації цього сценарію Україна перетворилася б на другу Білорусь із диктаторським режимом. Однак втіленню схеми Кучми завадив скандал через плівки Мельниченка, який пролив світло на причетність політика і його соратника Кравченка до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

"Кучма і Кравченко йшли свідомо, у них був план... Ось їхня модель: побудувати у нас Білорусь. І я вважаю, що якби Кравченко не закінчив так, як закінчив (він наклав на себе руки у березні 2005 року. — Ред.), ми б отримали Білорусь. Ми б отримали замість Лукашенка Кравченка. Наскільки я знаю, Кучма планував Кравченка замість себе. Він вибудовував всю систему страху під себе — він спадкоємець і наступний президент країни", — наголосив бізнесмен.

Також Бродський додав, що якби Кучмі вдалося привести Кравченка до влади, то народ повалив би його набагато швидше, ніж екс-президента-втікача Віктора Януковича, оскільки всім було відомо, що соратник Кучми — це просто кілер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський також розповів, що Кучма і Кравченко після вбивства Гонгадзе збиралися усунути його самого. Приводом для розправи, яку вони планували, була фінансова підтримка Бродським діяльності журналіста.