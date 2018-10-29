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''Отримали б Білорусь'': Бродський розповів, кого Кучма готував у наступники

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Другий президент України Леонід Кучма планував, що його наступником стане тодішній глава Міністерства внутрішніх справ Юрій Кравченко.

У разі реалізації цього сценарію Україна перетворилася б на другу Білорусь із диктаторським режимом. Однак втіленню схеми Кучми завадив скандал через плівки Мельниченка, який пролив світло на причетність політика і його соратника Кравченка до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це розповів голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

"Кучма і Кравченко йшли свідомо, у них був план... Ось їхня модель: побудувати у нас Білорусь. І я вважаю, що якби Кравченко не закінчив так, як закінчив (він наклав на себе руки у березні 2005 року. — Ред.), ми б отримали Білорусь. Ми б отримали замість Лукашенка Кравченка. Наскільки я знаю, Кучма планував Кравченка замість себе. Він вибудовував всю систему страху під себе — він спадкоємець і наступний президент країни", — наголосив бізнесмен.

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Також Бродський додав, що якби Кучмі вдалося привести Кравченка до влади, то народ повалив би його набагато швидше, ніж екс-президента-втікача Віктора Януковича, оскільки всім було відомо, що соратник Кучми — це просто кілер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Бродський також розповів, що Кучма і Кравченко після вбивства Гонгадзе збиралися усунути його самого. Приводом для розправи, яку вони планували, була фінансова підтримка Бродським діяльності журналіста.

Читайте всі новини по темі "вбивство Гонгадзе" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
вбивство Гонгадзе
Особи
Леонід КучмаЮрій КравченкоМикола МельниченкоМихайло Бродський
Місце
Україна
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