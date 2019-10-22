Отримали 800 тисяч: справа топчиновників Держслужби зайнятості отримала новий виток

У Києві чиновників Державної служби зайнятості України судитимуть за заволодіння коштами приватного підприємства, яке виграло тендер на будівництво Житомирського обласного центру зайнятості.

Слідчі одного з територіального управлінь ДБР у столиці завершили досудове розслідування у відповідному кримінальному провадженні щодо в. о. голови ДСЗУ та його пособників, повідомляє сайт відомства. Маніпулюючи посадовими обов’язками й шляхом погроз, ті в загальному отримали 800 тис. грн хабара.

"До схеми вимагання коштів причетні виконувач обов’язків голови служби зайнятості, заступник керівника Департаменту — начальник управління, а також приватна особа у ролі посередника", — йдеться у повідомленні.

Слідчим встановити хронологію подій. Так, 28 грудня 2018 року заступник керівника Департаменту під час зустрічі з директором підприємства, яке виграло тендер на будівництво, заявив про можливе призупинення виплати бюджетних коштів. Зазначається, що чиновник, маніпулюючи своїми повноваженнями, створював штучні перешкоди щодо виконання укладених договорів.

Топчиновники ДСЗУ отримали 800 тис. грн від переможця тендеру на будівництво dbr.gov.ua

Потім, 29 січня 2019-го, приватна особа за попередньою змовою з чиновниками Служби зайнятості отримала від директора підприємства ще 200 тисяч гривень. За них топчиновники пообіцяли не вживати заходів для зупинення виплати бюджетних грошей.

Згодом відбулися ще дві подібні зустрічі, під час них через посередника було передано 120 та 480 тисяч гривень відповідно.

Однак 17 травня 2019-го двох посадовців ДСЗУ разом із посередником вдалося затримати. Їм повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Зазначається, що один із затриманих чиновників пішов на співпрацю зі слідством. Щодо нього було винесено обвинувальний вирок і тільки зараз сторона захисту почала ознайомлюватися з матеріалами справи.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні тривало 9 місяців, додають у ДБР. За цей час слідчі провели більше 30 обшуків і допитали стількох же свідків. Також було проведено три судові експертизи й інші слідчі дії.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення колишньому в. о. голови ДСЗУ та його спільнику загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконувача обов’язків голови Державної служби зайнятості України Валерія Ярошенка затримали за підозрою в отриманні "відкатів" під час будівництва об'єктів соціального значення. Також в участі у злочинній схемі підозрюється низка інших посадових осіб.

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