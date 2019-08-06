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"Отримайте відповідь!" На Донбасі ліквідували чотирьох терористів

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На окупованому Донбасі в період з 30 липня по 5 серпня, не зважаючи на "режим тиші", терористи активно обстрілювали позиції українських військ і населених пунктів на підконтрольній Україні території – у відповідь ВСУ ліквідували чотирьох найманців.

Оперативні дані групи "Інформаційний опір" опублікував експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець на своїй сторінці в Facebook.

"У період з 30 липня по 5 серпня, не зважаючи на дію так званого "режиму тиші", який стартував на Донбасі з 00:01 21 липня, відповідно до рішення ТКГ в Мінську, інтенсивність збройних провокацій і обстрілів позицій українських військ і населених пунктів на підконтрольній Україні території зі сторони противника істотно зросла", – написав він.

Терористи

Терористи

Infokava

За його словами, підрозділи російських окупаційних військ здійснили близько 40 вогневих нападів і нанесли удари в районі 18 населених пунктів.

Він додав, що впродовж тижня терористи проходили практичні заняття і навчання. Також для забезпечення діяльності найманцям з території Росії було доставлено близько 1500 тонн пально-мастильних матеріалів.

"У період з 30 липня по 5 серпня підтверджені втрати російських окупаційних військ на Донбасі склали 4 людини", – зазначив військовий експерт.

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За його словами, в "трикутнику" між Каштанове – ЯБП – Мінеральне періодично фіксувалася мобільна вогнева група противника, яка здійснювала короткі нальоти по позиціях підрозділів ОС в районі Авдіївки і південніше. А на захід від Бойківского (Тельманове) зафіксували бронегрупи окупаційних формувань.

"Судячи зі всього, командування 1-го АК підсилює позиції своїх передових підрозділів на ділянці на південь від Гранітного (Старомар'ївка) або в районі Староласпа силами до "мотострілецької роти", – написав Машовець.

Він зазначив, що командування окупаційних формувань в зоні відповідальності 9-го окремого механізованого полку посилювало опорні пункти окремими одиницями бронетехніки, також бойові броньовані машини з'явилися в районах населених пунктів Безіменне, Новоазовськ, Хрещатицька – Козацьке і Патріотичне. Між Роздольне і Старобешево на дорозі фіксували змішану колону автотранспорту і бронетехніки в напрямку на південь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 3 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець. Протягом доби окупанти шість разів порушили режим тиші – застосували гранатомети і стрілецьку зброю.

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Місце
Україна
Тег
Донбас
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Яка чудова новина!!!))))
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