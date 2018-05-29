УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Отримайте "русский мир! "З'явилося відео розрухи в Донецьку

3.2тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео, на якому видно, на що перетворилося залізничне депо окупованого Донецька.

Ролик показали терористи на сайті одного зі своїх ЗМІ. На ньому чітко видно, що будівля знаходиться у жахливому стані - в даху зяють дірки, занедбані вагони іржавіють.

Користувачі пишуть, що "саме так виглядає "русский мир ".

Новини
"Козаки - росіяни!" Скандальний ведучий, який втік в РФ, "блиснув" знаннями історії України

"У російськомовних Одесі і Харкові залізничні депо виглядають відмінно, а було б також як в Донецьку, якби туди прийшов "русский мир", "Отримайте "русский мир! "- констатують вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали знакове фото з окупованого Донецька. Йдеться про написи "ДНР" на фасаді бізнес-центру "Пушкінський".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
6
Смішно
1
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги