Остання паля: окупанти похвалилися новим досягненням Кримського мосту

Окупанти повідомили про завершення роботи над пальових фундаментів залізничної частини моста через Керченську протоку.

"Остання трубчаста паля занурена в основу опори № 254, найближчої до фарватерної по керченському напрямку. Всього за час будівництва в дно Керченської протоки під автодорожню і залізничну частини Кримського моста занурене 6 694 палі трьох типів", - повідомляє інфоцентр "Кримський міст".

Відзначається, що вимоги до профілю залізниць - жорсткіше, ніж у автодоріг, тому залізничний міст більш плавно піднімається до фарватеру - з 5 до 35 метрів.

"Його опори масивніше, звідси і більшу кількість паль в його фундаментах. Так, якщо під опори автодорожнього моста занурено 2 576 трубопаль, то під залізничні - 2 788 трубопаль", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

У відповідь на незаконні дії Росії з'явилася негативна реакція міжнародної спільноти.