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''Останній уламок Росії!'': Стрєлков замахнувся на землі ще однієї країни

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Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) виступив проти передачі Японії островів Південних Курил.

Екс-бойовик має намір влаштувати у Москві масові протести, заявив він у своєму блозі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Як і було обіцяно, ми розпочинаємо організацію акцій протесту. Чи будуть вони по-справжньому масовими — залежить не тільки від нас, але і від усіх, до кого дійде наш заклик. На 19-е і 20-е завтра вранці будуть подані заявки на проведення мітингу", — заявив Стрєлков.

У разі, якщо російська влада не узгодить його мітинг, він пригрозив зібрати протестну акцію в рамках народного сходу.

"На цю акцію ми запрошуємо всіх — незалежно від партійної приналежності і запитів, оскільки справа честі всіх патріотів — захист територіальної цілісності Російської Землі і суверенітету останнього уламка Росії — Російської Федерації. Найближчими днями буде розгорнута кампанія з інформаційного забезпечення майбутньої акції", — додав він.

Раніше повідомляв, що Гіркін провів одиночний пікет біля будівлі Міністерства закордонних справ Росії проти передачі південних Курильських островів Японії.

Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
О, масть пошла, запасаемся попкорном, в Кремле шо-та начинается, раз эту шестёрку достали из колоды...
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Чухан на новичек нарывается.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Коля срочно звони в СБУ ! Тут рекламируют Гиркина !
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