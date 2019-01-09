''Останній уламок Росії!'': Стрєлков замахнувся на землі ще однієї країни

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) виступив проти передачі Японії островів Південних Курил.

Екс-бойовик має намір влаштувати у Москві масові протести, заявив він у своєму блозі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Як і було обіцяно, ми розпочинаємо організацію акцій протесту. Чи будуть вони по-справжньому масовими — залежить не тільки від нас, але і від усіх, до кого дійде наш заклик. На 19-е і 20-е завтра вранці будуть подані заявки на проведення мітингу", — заявив Стрєлков.

У разі, якщо російська влада не узгодить його мітинг, він пригрозив зібрати протестну акцію в рамках народного сходу.

"На цю акцію ми запрошуємо всіх — незалежно від партійної приналежності і запитів, оскільки справа честі всіх патріотів — захист територіальної цілісності Російської Землі і суверенітету останнього уламка Росії — Російської Федерації. Найближчими днями буде розгорнута кампанія з інформаційного забезпечення майбутньої акції", — додав він.

Раніше повідомляв, що Гіркін провів одиночний пікет біля будівлі Міністерства закордонних справ Росії проти передачі південних Курильських островів Японії.