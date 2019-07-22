"На землю його, в'яжи!" Подробиці смерті ексміліціонера під час сутички з патрульними в Кропивницькому

У Кропивницькому під час конфлікту з патрульними помер водій ВАЗа. Йому був 51 рік.

Рідні в його смерті звинувачують поліцейських, вважаючи, що чоловік помер через їхнє жорстоке поводження. У поліції ж запевняють, що діяли згідно із законом, а затриманий чинив опір. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Просили документи і застосували кийок

У Кропивницькому на вул. Садовій патрульні зупинили старенький ВАЗ, за кермом якого виявився майор МВС на пенсії Олександр Собченко. Поліція запідозрила, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, до того ж, на його авто не горів один із габаритів.

Судячи з відео із нагрудних камер, яке пізніше опублікували поліцейські, спочатку водій хотів піти, не відповідав на питання, потім комусь подзвонив. Правда, відео неповне. З нього можна зрозуміти, що поліцейські просили чоловіка виконати їхні вимоги: спочатку пред'явити документи, а коли пристрасті загострилися – завести руки за спину, щоб вони наділи наручники.

Спочатку водій хотів піти Скрін відео

У конфлікт втрутилися родичі водія. Через те, що відео неповне, незрозуміло – хто кого штовхав. Однак видно, що Собченко також чинив опір, а поліцейські використовували палиці.

Коли чоловік опинився на землі в наручниках, він перестав подавати ознаки життя.

"Йому задають питання, а він уже не подає ознак життя"

Невістка померлого майора міліції на пенсії Ольга Собченко розповідає, що чоловік дійсно забув документи на автомобіль удома.

"Він подзвонив моєму чоловікові, його синові, і попросив привезти їх. Голос у нього був звичайний. Ми взяли права, техпаспорт і побігли туди, дорогою подзвонили братові, щоб він підхопив нас на авто. Коли приїхали туди, то поліцейські вже його оточили", – згадує в розмові з OBOZREVATEL Ольга.

Олександр Собченко Фото з особистого архіву

За її словами, поліцейські не дуже привітно запитали, хто вона така.

"Хоча я привіталася з ними, сказала, що я донька, привезла документи і хочу поговорити. Вони відрізали, мовляв, розмовляти не будуть. Мене почали штовхати, брат чоловіка втрутився, запитав, навіщо так роблять? Але вони всіх нас уже стали штовхати, поліцейський кричав: "На землю його, в'яжи!". Хоча причин для цього не було, ми привезли документи. Один із копів побіг до авто, взяв гумовий кийок й із замахом почав батька бити. Я взяла його за плечі, щоб він припинив. Тому що батько ж просто стоїть, не чинить опору. Тоді нас усіх взялися бити", – стверджує Ольга.

Конфлікт Собченка з поліцейським Скрін відео

Також, за її словами, поліцейський обхопив ззаду і кинув на землю дівчину, яка все знімала на відео, і відібрав у неї телефон. А брату чоловіка наділи наручники.

"Останній удар батькові було завдано по голові, після цього поліцейський поклав його на асфальт і надів наручники. Його щось запитують, а він уже ознак життя не подає", – каже Ольга.

Конфлікт Собченка з поліцейським Скрін відео

У минулому Олександр Собченко служив у міліції, його звання – майор. Уже 15 років він на пенсії. Працював охоронцем в авіафірмі "Урга".

"У нас є свідок, що тато виходив із дому о 22:30, поговорив із сусідкою і був тверезий. Спочатку вони сказали, що зупинили його за ст. 130, а на відео вони кажуть, що зупинили, бо не горів лівий габарит. За те, що не горить габарит, ніхто не вбиває", – обурюється Ольга

Почали погрожувати через маму?

Жінка скаржиться, що від слідства їх взагалі намагаються тримати в стороні, нічого не повідомляють.

Поліцейський вказує на не ввімкнені габарити Скрін відео

"Крім того, моїй мамі через людей передали, щоб ми мовчали, інакше я піду слідом за Петровичем. У мене доказів цього немає, але ми побоюємося за своє життя", – каже невістка.

Що стосується відео, то Ольга підкреслює, що на місці конфлікту було п'ять поліцейських авто, а не дві, і приблизно 20 правоохоронців.

"Нам і сусідам довелося викликати додатково поліцію й швидку, бо вони нічого не робили. Проїжджала повз швидка, ті махнули їй, мовляв, їдьте далі. Поліцейський сказав нам, це приватна швидка. Проте в нас у Кропивницькому приватних швидких немає, та й яка різниця, це лікарі, які можуть надати допомогу!" – ледве стримує сльози Ольга.

За словами адвоката сім'ї Марини Гуцул, ховати чоловіка родичі не будуть до остаточних висновків експертизи, а також наполягатимуть на незалежній експертизі.

Конфлікт Собченка з поліцейським Скрін відео

Прокуратура не дає добро на незалежну експертизу

Глава поліції Кіровоградської області Антон Цюцюра заявив, що за його даними вже проведено розтин тіла водія і зв'язку між діями поліції та смертю не встановлено.

"Нас на розтин не допустили, нам взагалі не дозволили оглянути тіло й після нього. Поліція заявила, що вони вже зробили дві експертизи, але про результати жодної із них нам не повідомили. Кажуть, таємниця слідства. Нам із моргу дали тільки довідку, де написано: "Причина смерті встановлюється". А має бути описано все, починаючи від саден на тілі. Але нам нічого не дали. Просто сказали, мовляв, можете ховати хоч зараз. А що ж ховати, якщо на незалежну експертизу прокуратура Кропивницького нам не дає документів, говорить, що не бачить причин для цього", – розповідає невістка Олександра Собченка, Ольга.

Також, за словами Цюцюра, вони ініціювали службове розслідування, а дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Як повідомив прессекретар патрульної поліції Кіровоградської області Дмитро Поперешняк, зараз справу веде прокуратура.

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