''Останній погляд'': фото загиблого бійця АТО вразило світ

Знімок італійського фотографа, на якому зображений загиблий захисник України, отримав золоту нагороду міжнародного конкурсу в Японії.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України. "Фігура, обличчя і останній погляд старшого сержанта Збройних сил України, гранатометника 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сергія Кобченка, які були навічно зафіксовані італійським фотографом Роберто Траваном, стали відомі під час фотовиставки італійських фотографів Аrma – prossima tua в Національному музеї Турина", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знімок був зроблений у лютому 2017 року в районі бойових дій у Авдіївці.

Facebook Міноборони України

Старший сержант Сергій Кобченко героїчно загинув 25 квітня 2017 року внаслідок обстрілу російськими терористичними військами опорного пункту в промзоні Авдіївки.

За самовідданість під час виконання військового обов'язку бійця посмертно нагородили орденом "За мужність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український соціальний ролик про армію посів друге місце у списку кращих військових рекрутингових відео.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram