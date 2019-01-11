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''Останній погляд'': фото загиблого бійця АТО вразило світ

2.1тЧитати матеріал російською

Знімок італійського фотографа, на якому зображений загиблий захисник України, отримав золоту нагороду міжнародного конкурсу в Японії.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України. "Фігура, обличчя і останній погляд старшого сержанта Збройних сил України, гранатометника 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сергія Кобченка, які були навічно зафіксовані італійським фотографом Роберто Траваном, стали відомі під час фотовиставки італійських фотографів Аrma – prossima tua в Національному музеї Турина", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знімок був зроблений у лютому 2017 року в районі бойових дій у Авдіївці.

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''Останній погляд'': фото загиблого бійця АТО вразило світ

Facebook Міноборони України

Старший сержант Сергій Кобченко героїчно загинув 25 квітня 2017 року внаслідок обстрілу російськими терористичними військами опорного пункту в промзоні Авдіївки.

За самовідданість під час виконання військового обов'язку бійця посмертно нагородили орденом "За мужність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український соціальний ролик про армію посів друге місце у списку кращих військових рекрутингових відео.

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Теми
АТО на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Алкаш какой то старый , крест где то украл . Наверное подорвался на своей мине когда бегал в ломбард .
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