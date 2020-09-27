Останній капітальний ремонт літака Ан-26 проводили 24 роки тому

Останній капітальний ремонт літака ЗСУ Ан-26, в результаті падіння якого загинули 26 осіб, проводився ще 24 роки тому.

Про це на засіданні Кабміну в суботу, 26 вересня, заявив віце-прем'єр України Олег Уруський, який очолив урядову слідчу комісію, передає "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що:

Дата випуску літака – 21 жовтня 1977 року

Остання дата ремонту – 30 липня 1996 року на "410" заводі

Наліт з початку експлуатації – 5985 годин, 3450 посадок

"Наліт після останнього ремонту – 1800 годин, 2160 посадок. Призначений ресурс – 20 тисяч льотних годин. До чергового ремонту... закінчувався термін 21 червня 2022 року. Залишок призначеного ресурсу – 14015 годин", – розповів Уруський.

Як писав OBOZREVATEL, за словами журналіста Юрія Бутусова, літак ЗСУ оглядали після кожної посадки, а погодні умови польоту були ідеальними.