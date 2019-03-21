Особливості "громадянської" війни: в "ЛНР" підірвався на міні окупант із Росії

У лікарні тимчасово окупованого Стаханова (Луганська область) помітили представника російських окупаційних військ. Його доправили туди після підриву на міні.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, терорист отримав мінно-вибухову травму, ампутацію третини правої гомілки.

Вибух Pixabay

"Особливості "громадянської" війни. Сорока на хвості принесла, що напередодні у Стаханівську центральну лікарню представники окупаційних військ привезли пораненого. Лікарі навіть не здивувалися, коли записували в історію хвороби дані пораненого. Курякін Олександр Володимирович 1967 року народження, в/ч 69647, 37 омсбр ЗС РФ, місто Кяхта, Республіка Бурятія. Незабаром в одному з наказів МО РФ за навчання в Ростовській області "іхтамнєт" Олександр отримає медаль "За відвагу" або "За бойові заслуги", — із сарказмом написав захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські воїни знищили на Донбасі кулеметну позицію терористів "Л/ДНР".

Нагадаємо, двоє окупантів були ліквідовані, ще п'ятеро поранені в результаті бойових дій на Донбасі 20 березня.

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