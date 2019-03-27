Особливо небезпечна? В "ЛНР" заявили про затримання агента СБУ

У "ЛНР" затримали пенсіонерку, яка зберігала величезну кількість вибухівки нібито за завданням українських спецслужб.

Подібною заявою вибухнули в "МВС ЛНР", опублікувавши зізнання жінки. За версією слідства, пенсіонерка була завербована співробітниками СБУ "за обіцянку відновити пенсію".

За інформацією терористів, жителька Луганської області розклеювала в "республіці" листівки проукраїнського характеру. Це завдання нібито була поставлене "певними особами", з якими вона познайомилася на території України.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"За її місцем проживання було виявлено та вилучено: 1 кг пластиду, 5 тротилових шашок по 200 г кожна, 2 електродетонатори з проводами, мінний детонатор МУВ-2 і запал до нього", – заявили в "ЛНР".

Згідно з розповіддю самої пенсіонерки, вона нібито повинна була фотографувати всю виконану роботу і відправляти на перевірку. Всю вибухівку розділяла і зв'язувала також нібито за інструкцією СБУ, готуючись до нових завдань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" забили паніку через наступ генерала ЗСУ.

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