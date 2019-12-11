Хоча б до весни: Жданов пояснив, чому закон про статус Донбасу краще не чіпати

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що до нової "нормандської" зустрічі, яка може відбутися навесні 2020 року, недоцільно вносити зміни до закону про так званий особливий статус Донбасу.

"Його потрібно просто пролонгувати, щоб дотримати процедуру, про яку домовилися у Парижі", – сказав він OBOZREVATEL.

За словами експерта, "судячи з тих результатів, які ми отримали на паризькому саміті, зараз немає сенсу вносити зміни до цього закону". "У цьому законі ми все виписали, але він все одно не діє, і діяти він не буде", – переконаний Жданов.

Терорист "ДНР"

Як пояснив Жданов, причина полягає в тому, що "ми не контролюємо цю територію, там не діє юрисдикція України". Таким чином, "що б ми тут не ухвалили, якщо закон не написали самі ці хлопці так, як вони хочуть, вони ніколи не будуть його виконувати", – переконаний експерт.

Як писав OBOZREVATEL, під час "нормандського саміту" у Парижі 9 грудня його учасниками було підписано комюніке, один з пунктів якого зобов'язує Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. 10 грудня депутатами парламентської фракції "Слуга народу" був зареєстрований відповідний законопроєкт.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!