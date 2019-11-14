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14 листопада • оновлено в 14:09
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Особливий статус Донбасу: Соколова розповіла, де можуть з'явитися нові "Л/ДНР"

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У разі закріплення у Конституції України особливого статусу "Л/ДНР" їхній сценарій може повторити низка областей на мирній території країни.

Найперше йдеться про Одесу, Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Маріуполь, заявила під час онлайн-зустрічі з фанами українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"ДНР"

"ДНР"

"24 канал"

"Території ОРДЛО набувають особливого статусу. Що в цей час відбувається з сусідніми регіонами? Згадуємо про план Путіна: Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Маріуполь і ще багато різних міст. Вони, якщо ситуація хитка, а ще підгодувати її грошима і намірами, медіаресурсом, скажуть: "А чому ми не особливі? Ми теж хочемо бути особливими! Чому територія Донбасу має привілейований статус?". Я мовчу про Закарпаття", – застерегла Соколова.

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За її словами, надання автономії Донбасу є дуже небезпечною історією. Адже вона дасть Росії зрозуміти, що та може "позичити" й інші області України.

"Тому я боюся змін до Конституції, які натякнуть цим областям, що можна зі своїми регіонами зробити", – зробила висновок телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 листопада президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, в якій обговорювали особливий статус Донбасу.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не домовлялася з Росією про особливий статус для Донбасу в Конституції.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Труселями своими утирайся проститутка, давно вы все просрали)))
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Громозека Иван
Громозека Иван
А шо у этой х*есоски ещё и фаны есть??!
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Карпов Стас
Карпов Стас
Что-то я не нашел план Путина про Запорожье, Одессу и т.д. Троцкий из поговорки отдыхает
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a alexeyon
a alexeyon
Карпов Стас, а ты лучше поищи..
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