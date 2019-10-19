Головна Новини
19 жовтня • оновлено в 21:09
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Легітимізує "Л/ДНР": розкрито план Путіна щодо особливого статусу для Донбасу

1.6т Читати матеріал російською

Головною загрозою для України в поточних переговорах із Росією щодо Донбасу є встановлення на території ОРДЛО особливого статусу, чого й домагається президент РФ Володимир Путін.

Таку думку "Радіо Свобода" висловив експерт "Українського інституту майбутнього" Ілля Куса. Він вважає, що саме в цьому аспекті українській стороні "потрібно шукати компроміс із Росією".

"Особливий статус", закріплений у Конституції, нам абсолютно не потрібен. Окремий закон – добре. Тимчасовий характер – гаразд", – сказав він.

Новини
Путіне, виведи війська: ЄС виступив із важливою заявою щодо Донбасу

Головна мета Росії на переговорах, на його думку, – це повернути Донбас на умовах "особливого статусу", закріплених у Конституції, а також місцеві вибори, "які легітимізують частину місцевих проросійських еліт".

"Щоб після того у нас вийшло дві проблеми: політична (у нас буде така квазіавтономія) і економічна, якщо повернення Донбасу відбудеться без створення якогось фінансового механізму, щоб відбудувати Донбас. Бо в нас немає на це грошей", – зазначив експерт.

Поступками Путіна Україні він назвав обмін полонених. "Якби не було його волі, не було б жодного обміну. Якщо аналізувати позиції Росії і України в плані початкової позиції перед переговорами, то ми в слабкій позиції. Відповідно, вони зроблять менше поступок, ніж ми", – вважає Куса.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Ілія Куса Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу ДНР Новини ЛНР політика переговори щодо Донбасу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ольгинский Сидор
Ольгинский Сидор
рагулики , на самом деле вы в основном живы благодаря доброте Владимира Владимировича . Он ещё даёт вам шанс исправиться ! Несмотря на то что вы озверели и оскотинились после всех майданов , Он ещё верит что сможет достучаться до ваших сердец !! Покайтесь же рагули ! Покайтесь скоты перед Русским МИРОМ ! ещё есть шанс !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel