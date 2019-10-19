"Легітимізує "Л/ДНР": розкрито план Путіна щодо особливого статусу для Донбасу

Головною загрозою для України в поточних переговорах із Росією щодо Донбасу є встановлення на території ОРДЛО особливого статусу, чого й домагається президент РФ Володимир Путін.

Таку думку "Радіо Свобода" висловив експерт "Українського інституту майбутнього" Ілля Куса. Він вважає, що саме в цьому аспекті українській стороні "потрібно шукати компроміс із Росією".

"Особливий статус", закріплений у Конституції, нам абсолютно не потрібен. Окремий закон – добре. Тимчасовий характер – гаразд", – сказав він.

Головна мета Росії на переговорах, на його думку, – це повернути Донбас на умовах "особливого статусу", закріплених у Конституції, а також місцеві вибори, "які легітимізують частину місцевих проросійських еліт".

"Щоб після того у нас вийшло дві проблеми: політична (у нас буде така квазіавтономія) і економічна, якщо повернення Донбасу відбудеться без створення якогось фінансового механізму, щоб відбудувати Донбас. Бо в нас немає на це грошей", – зазначив експерт.

Поступками Путіна Україні він назвав обмін полонених. "Якби не було його волі, не було б жодного обміну. Якщо аналізувати позиції Росії і України в плані початкової позиції перед переговорами, то ми в слабкій позиції. Відповідно, вони зроблять менше поступок, ніж ми", – вважає Куса.

Володимир Путін і Володимир Зеленський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі в рамках Мінських угод.

Амністія запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу.

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