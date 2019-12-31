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31 грудня • оновлено в 06:36
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Завдяки Зеленському: в The Economist озвучили "ідеальний план" Путіна в Україні

1.7т
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Президент Росії Володимир Путін може піти на формальне врегулювання ситуації на Донбасі для нормалізації відносин з Європою та скасування санкцій.

Таку думку російський редактор The Economist Аркадій Островський висловив у статті для спецпроекту "Мир в 2020", опублікованій виданням НВ. Він вказав на те, що прагнення глави України Володимира Зеленського до миру в цьому контексті стало можливістю для Путіна.

"Ідеальний варіант згідно з планом Путіна – надання Україноюі "особливого статусу" Донбасу. Тоді місцеві вибори узаконять там проросійських кандидатів. Донбас буде де-юре контролюватися Києвом і де-факто Москвою", – написав він.

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На думку Островського, на відміну від ситуації з Кримом, метою війни на Донбасі є не захоплення території, а створення інструментів, які повинні забезпечити Кремлю механізм для тиску.

Завдяки Зеленському: в The Economist озвучили "ідеальний план" Путіна в Україні

Колаж

Про те, як пройшов 6-й рік війни на сході України та чого вдалося досягти президентові Володимиру Зеленському на Донбасі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас політика
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