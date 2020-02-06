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7 лютого • оновлено в 08:48
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Особисто наказав накрити Ясинувату: спливло сенсаційне відео із зізнанням ватажка "ДНР" в обстрілі

14.3т
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У мережі з'явилося відео, на якому ватажок батальйону "Восток" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артилерійський обстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.

Його опублікував один із сепаратистських YouTube-каналів. На ролику бойовик розповідає, що рішення про бомбардування ухвалювалося буквально "на коліні" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Ходаковський

Олександр Ходаковський

Скріншот відео

"Ми розуміли значення для нас втрати цього міста. І, відповідно, швидко на коліні зверстали захід, відпрацювали. Тоді перший раз ухвалював рішення про відкриття вогню артилерійського по нашому власному населеному пункту. Це важке рішення, драматичне. Але Господь управив, що ми змушені були застосувати БМ-21, РС, бо у нас не було просто артилерійських снарядів на той час. І ми змушені були накрити центр міста Ясинувата", – розповів терорист.

Крім того, він цинічно збрехав, що при цьому обстрілі нібито постраждав тільки житловий фонд і ніхто з мирних жителів не загинув.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський стверджував, що обстріл Ясинуватої нібито був здійснений для того, щоб змусити воїнів Збройних сил України відступити з населеного пункту. В результаті злочину окупантів загинуло безліч цивільних осіб.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Ходаковський
Тег
ДНР
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фил филька
фил филька
а кто нибудь признался что дал приказ обстрелять ракетами луганскую ОГА? или упорыши сачкуют признаться?)
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4
Wick John
Wick John
zhukov vanya, укро свиньи открывают пасть только когла хозяин растегивает ширинку что бы укро свинье взял член пана в пасть и сосала его
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0
1
zhukov vanya
zhukov vanya
фил филька, Филимоша нет ни вам ни тебе троллятина оправдания. Вы мерзкие отвратительные опарыши.Лично ты во всех статьях ищешь оправдания,мать родную убьешь и оправдается,что ещё медаль дадут.
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3
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В результате преступления оккупантов погибло множество гражданских лиц? Почему не написали сколько? Почему пофамильно погибших не перечислили, чтобы можно было проверить? Значит никто не погиб...
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4
6
2 из 4 ответов | показать все
Wick John
Wick John
zhukov vanya, свинья безмозглая приедь в Донецк на аллею ангелов и сама увидишь сколько детей погибло из за обстрелов укро нацистских мразей
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2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
zhukov vanya, карателей? нет, гораздо больше гикнули...
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1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, вы знаете, что люди в своих домах от обстрелов украинской артиллерией погибали целыми семьями? вы понимаете, что за убитых стариков, женщин и детей Донбасса вам всем придется ответить? вы понимаете, что срока давности по этим преступлениям нет?____
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7
2 из 6 ответов | показать все
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Юрьевич Владимир, не отбрешитесь, кара неизбежна, кровью с р а т ь будете... Аминь...
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0
0
Юрьевич Владимир
Юрьевич Владимир
Zhikharev Dmitry, А от сих обстрелов погибли люди микрорайон Восточный город Мариуполь мой родной город?Ты упоротая вата колорадскаяи не гони на Украину
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1

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