Особисто катували українських полонених: СБУ показала список терористів

Служба безпеки України показала список терористів, які особисто катували полонених на Донбасі.

Його надав військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Тарас Гап`як, якого звинувачували в дезертирстві, а насправді бойовики утримували його в полоні.

Так, прес-служба СБУ з його слів публікує імена терористів:

- "комендант підполковник" Жиронкін Леонід Олександрович (зі слів інших членів НЗФ, колишній співробітник СБУ);

- "начальник штабу майор" Навроцький В'ячеслав Іванович;

- "заступник з виховної роботи лейтенант" Кирилюк Олексій Володимирович (на правому плечі має кольорове татуювання скорпіона);

- "лейтенант" Ахметшин Олександр Юрійович;

- "лейтенант" Кошеленко Сергій Романович ( "Гаманець");

- "прапорщик" Базалій Геннадій Сергійович ( "База"), брав участь у "бойових діях", має позивний "Малюк" (орієнтовно 2015);

- "начальник гауптвахти старший прапорщик" Протас Андрій Сергійович; у 2014 році брав участь у "бойових діях", потім був "охоронцем" Плотницького;

- "начальник відділу профілактики правопорушень старший лейтенант" Сорокіна Любов Семенівна;

- "офіцер відділу профілактики правопорушень лейтенант" Грачова Юлія Євгенівна. Батько чоловіка "військовий комендант ЛНР полковник" Грачов;

- "офіцер відділу профілактики правопорушень лейтенант" Леонов Сергій Григорович;

- "старший лейтенант" Туркін Геннадій Миколайович ( "Афган") був переведений у "штаб 2 АК ВС РФ", ймовірно, в "підрозділ з виховної роботи";

- "відповідальний за озброєння, заступник коменданта полковник" Синельник Володимир Васильович (має надлишкову вагу);

- "заступник коменданта по тилу (з вересня 2017 року)" капітан Гончаров Євген Валентинович (має вуса), з грудня 2017 переведений в "комендатуру" Жовтневого району. Луганськ;

- "лейтенант" Бублик Олексій Володимирович (або Миколайович);

- "старший лейтенант командир комендантського взводу, заступник коменданта по тилу (з грудня 2017 року" Калінін Віталій Васильович;

- "солдат" Боженко Олексій Геннадійович (має надлишкову вагу);

- "солдат" Кравцов Андрій Юрійович; на одному плечі має татуювання - купол парашута, характерне для військовослужбовців ВДВ; на руці біля мізинця - татуювання "За ВДВ";

- "старший солдат (можливо, сержант)" Гандзій Сергій;

- "лейтенант (можливо, старший лейтенант) заступник начальника штабу" Коротухін Олексій (Артем).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на відео, яке розповсюдили бойовики, український військовий Тарас Гап`як, що служив за контрактом у бойовій 24-й бригаді, нібито зізнається, що перейшов на сторону терористів , коли після застілля стався конфлікт з іншими українськими військовослужбовцями. Насправді це був "фейк".