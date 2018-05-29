У Путіна зуб на Сенцова: історик попередив про проблему

Глава Росії Володимир Путін відчуває особисту неприязнь до українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Таке переконання в ефірі ObozTV висловив історик, блогер Юрій Гудименко, коментуючи заяву федеральної служби виконання покарань про згоду Сенцова на підтримвальну терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування.

"Чи віримо ми ФСВП? Для мене все, що каже Росія, треба ділити на дуже велике число. Ми бачили позицію Путіна і знаємо її саме щодо Сенцова, і вона дуже радикальна. Для нього Сенцов - це особлива людина, до якої у нього особлива неприязнь. Я впевнений, що РФ може писати що завгодно, і це буде неправда. Вони можуть написати, що він замовив шашлик собі в камеру на сніданок. А Сенцов завжди виглядав дуже впевненим у своєму намірі дійти до кінця", - наголосив він.

За його словами, наразі на звільнення українського режисера кинуті всі можливості.

"Найголовніше саме у справі Сенцова, що є підтримка на Заході і серед людей у шоу-бізнесі. Я не знаю, як можна ще більше бити тривогу, враховуючи, що ми і звертаємо увагу Заходу, але й одночасно піднімаємо його ціну для можливого торгу з боку путінської Росії. Ми ж пам'ятаємо, що Надію Савченко поміняли на трьох", - зазначив блогер.

Також Гудименко пояснив ще одну особливість у справі звільнення українського режисера.

"Зараз немає можливості зробити Сенцова нардепом і відповідно членом ПАРЄ. Але якщо його зараз підтримують голлівудські актори рівня Джонні Деппа, то це така парасолька, як у радянських дисидентів, наприклад. Ми вже бачимо, як тема Сенцова і тема рейсу МН17 підв'язується у західних ЗМІ до Чемпіонату світу з футболу. Чемпіонат відбудеться, але він буде заплямований для РФ як країни-терориста, країни, яка збиває літаки, країни, яка утримує в заручниках відомого в усьому світі режисера. Тому він не пройде так тріумфально для Росії", - вважає історик.

Також він не вірить в те, що Путін може звільнити Сенцова до старту чемпіонату світу.

"Цей крок для нього буде дуже нетиповим. По-перше, він не любить відпускати людей, а по-друге, у нього є особистий зуб на Сенцова. Він готовий пожертвувати залишками міжнародної репутації, але щоб Сенцов сидів, або помер, або був якось дискредитований", - підсумував Гудименко.

Як писав OBOZREVATEL, режисер з Криму Олег Сенцов, засуджений за свою проукраїнську позицію, оголосив голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських в'язнів Кремля.