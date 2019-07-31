"Особиста помста Ситника": глава Окружного адмінсуду Києва відреагував на розслідування НАБУ

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк назвав розслідування Національного антикорупційного бюро України проти суддів ОАСК особистою помстою директора НАБУ Артема Ситника.

Про це Вовк написав на своїй сторінці у Facebook, заявивши, що справа проти нього є політичною.

"Я переконаний, що крім аргументів, які я і мій захист уже озвучили, це ще й особиста помста директора НАБУ Ситника за рішення ОАСК, який встановив його протиправне втручання у вибори президента США", – написав він.

Артем Ситник УНН

Суддя нагадав, що в грудні 2018 року саме ОАСК вирішив, що глава НАБУ перевищив свої повноваження, розголосивши інформацію про американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта. Згодом останній був змушений піти з передвиборного штабу Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією" Партії регіонів.

"Президент США Трамп публічно висловлювався, що офіційний Київ намагався саботувати його виборчу кампанію і вимагав від тодішньої української влади негайно розслідувати факти протиправних дій Ситника", – написав Вовк.

"Отже, Ситник персонально зацікавлений у тому, щоб дискредитувати суддів Окружного адміністративного суду й уникнути відповідальності за свої протиправні дії", – вважає він.

Facebook Павла Вовка

Як писав OBOZREVATEL:

26 липня НАБУ влаштувало обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду Києва.

Слідчі дії проходять у рамках справи про можливі кримінальні порушення глави суду та його суддів щодо учасників Євромайдану.

Також розслідується тиск глави суду на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

В ОАСК вважають, що слідчі отримали дозвіл на обшуки з порушенням територіальної підсудності справи.

29 липня підозри на суддів були доставлені на підпис до заступника генерального прокурора України.

30 липня Генпрокуратура викликала чотирьох суддів ОАСК (голову суду Павла Вовка, а також суддів Євгена Аблова, Ігоря Погрибниченка та Івана Шепітка) для вручення їм підозр.

Крім цього, напередодні журналіст звинуватив українську владу в тому, що вона фактично не помічає скандалу довкола Вовка, який раніше визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконною, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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