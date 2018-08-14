Особиста образа: адвокат розкрив "особливе ставлення" Путіна до Сенцова

У президента РФ Володимира Путіна може бути "особливий пунктик" щодо українського політв'язня Олега Сенцова у вигляді особистої образи.

Цю думку в інтерв'ю виданню "Факти" озвучив російський адвокат Микола Полозов, який нагадав, що режисер колись назвав главу Кремля "кривавим карликом".

"Підозрюю, що у Путіна пунктик з приводу Сенцова, який назвав його "кривавим карликом". Борис Нємцов теж його ображав, а Орхан Джемаль у прямому ефірі побажав смерті. Путін такі образи фіксує і пам'ятає", - пояснив він.

Полозов також наголосив, що у справі Сенцова відіграє роль його звинувачення у "тероризмі".

"Адже основний лейтмотив комунікації Кремля із Заходом - спільна боротьба з тероризмом. Тоді як Путін відпустить "терориста"? З іншого боку, Афанасьєва ж відпустив (Афанасьєв проходив у справі Сенцова, у червні 2016 року був помилуваний Путіним. - Ред.).

"Боюся, що Олег Сенцов може стати одним з нових учасників українського пантеону героїв", - додав адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії у місті Лабитнангі з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 9 червня він написав листа правозахисникам Миколі і Тетяні Щурам, у якому розповів, що не збирається здаватися.

Після цього сестра Сенцова отримала від нього листа, в якому режисер зізнався, що "кінець близький".

У ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва стверджувала, що з адміністративного центру ЯНАО - Салехарда пізно ввечері 11 серпня вилетів літак, на борту якого міг перебувати Сенцов. Пізніше російська ФСВП спростувала інформацію та повідомила, що Сенцова з колонії не вивозили.