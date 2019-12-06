Особа в гематомах, на майці кров: батьки загиблого підлітка пішли на кардинальні заходи

Батьки 14-річного Дениса Чаленка з Прилук, навколо смерті якого розгорівся скандал, планують робити ексгумацію тіла сина.
Вони не вірять в те, що Денис міг впасти і сам вбитися і не визнають результати київської експертизи. Про це повідомляє ТСН.
Згідно з даними поліції, хлопець міг впасти і вдаритися головою, а жорстокого побиття підлітка не було. Батьки ж упевнені, що Дениса насправді вбили. У той же час стало відомо, що знайдені рідними хлопця в декількох сотнях метрів від місця його загибелі сліди крові – не кров.
"Я дитину сам бачив. Дві здоровенні гематоми під очима, кров у нього з носа йшла. У нього була майка в крові, коліна брудні і штани брудні. Це дитина, виходить, сиділа на колінах. Як вони можуть говорити, що він в горизонтальному положенні лежав", – заявив батько Дениса Віктор Чаленко.
Батьки Дениса Чаленко готові до ексгумації
Раніше експерти знайшли у підлітка під нігтями сліди чужого епітелію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.
У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.
Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують з дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.
5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи результатів експертизи.
Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.
Правоохоронці протягом тижня (11-16 листопада) провели 17 експертиз з розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка.
Поліцейські, які розслідують резонансну загибель в Прилуках 14-річного Дениса Чаленко, могли навмисне видати вбивство за нещасний випадок. Таку думку висловив в ефірі ObozTV юрист Ігор Степанов.
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