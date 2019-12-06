Особа в гематомах, на майці кров: батьки загиблого підлітка пішли на кардинальні заходи

Батьки 14-річного Дениса Чаленка з Прилук, навколо смерті якого розгорівся скандал, планують робити ексгумацію тіла сина.

Вони не вірять в те, що Денис міг впасти і сам вбитися і не визнають результати київської експертизи. Про це повідомляє ТСН.

Згідно з даними поліції, хлопець міг впасти і вдаритися головою, а жорстокого побиття підлітка не було. Батьки ж упевнені, що Дениса насправді вбили. У той же час стало відомо, що знайдені рідними хлопця в декількох сотнях метрів від місця його загибелі сліди крові – не кров.

"Я дитину сам бачив. Дві здоровенні гематоми під очима, кров у нього з носа йшла. У нього була майка в крові, коліна брудні і штани брудні. Це дитина, виходить, сиділа на колінах. Як вони можуть говорити, що він в горизонтальному положенні лежав", – заявив батько Дениса Віктор Чаленко.

Батьки Дениса Чаленко готові до ексгумації

Раніше експерти знайшли у підлітка під нігтями сліди чужого епітелію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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