Основные версии покушения на Игоря Сало. Бронированный "мерседес-600" Сало остановился на светофоре, к нему подъехал мужчина на мотоцикле, установил мину на крыше машины и рванул вперед, взрыв произошел почти мгновенно. Взрыв был направленный, пробил крышу. Вот только киллер ошибся - Сало сел не спереди, а сзади вместе с еще одним пассажиром Сергеем Воловиком. Спереди сидел охранник Сергей Ерченко, он погиб на месте. Сало и Воловик выжили - по данным Цензор.Нет, их доставили в реанимацию, но жить будут.

Кто же такой Игорь Сало? Родился в 1962 году. Гражданин Украины и России. Об этом человеке очень много негативной информации в интернете - связи с криминалом, рейдерские захваты, конфликты, связь с Россией, поставки угля из оккупированного Донбасса, и многое другое. Деталей не знает никто - Сало не публичен. Даже если допустить, что его обвиняют в чем-то несправедливо, он опасается выходить на свет и говорить о себе что-то положительное.

В обеих версиях причин покушения стоит рассматривать российский след. На это указывает и характер покушения - в России такие убийства с помощью мотоциклиста на светофоре уже происходили. У Сало есть две заметных по СМИ связи:

Во-первых, российский мафиози, главарь "кемеровской" преступной группировки, бывший сенатор Совета Федерации РФ от Хабаровского края Александр Шишкин.

Во-вторых, Сергей Тригубенко, бывший член команды Януковича, замминистра аграрной политики, затем - бывший депутат Блока Петра Порошенко, связанный, по данным интернета, вместе с Сало поставками угля с оккупированных РФ территорий в Украину, и с контролем над шахтой "Краснолиманской". А теперь Тригубенко - один из неофициальных кураторов партии "Слуги народа" в Харьковской области.

Почему Шишкин?

Первое. Конфликт вокруг контроля фармкомпании "Здоровье". 5 июля 2018-го года в Харькове была подорвана машина генерального директора "Здоровья" Александра Доровского. Обошлось без погибших, но взрыв машины уже имел место. Вполне вероятно, что это продолжение истории.

Мафия борется за контроль над предприятием.

Александр Шишкин, который совместно с Сало контролирует предприятие, по данным источников, является одним из крупнейших российских мафиози, который вошел в силу при Путине, и в 2013-2018 годах был российским сенатором, членом Совета Федерации. По данным Цензор.Нет Шишкин и сейчас имеет огромное влияние в Украине, благодаря связям с криминалом. Шишкин родом из Харькова, у него общее бандитское прошлое с Геннадием Кернесом, они друзья, вместе грабил харьковчан, вместе занимались рэкетом, и 6 августа 2014-го Кернес и подконтрольный ему горсовет за эти заслуги удостоили Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова".

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Министр МВД Арсен Аваков тогда заявил: "Только что некто Кернес вынес на сессию Горсовета Харькова и протащил с помощью членов Партии регионов и прочих прихвостней присвоение звания Почетный гражданин Харькова некоему члену Совета Федерации России Шишкину Александру, члену путинской Единой России.. Сенатору России ГОЛОСОВАВШЕМУ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОККУПАЦИИ КРЫМА!!!Предательство и подлость. Этот Горсовет не имеет права на дальнейшую работу. Ноль морального права!" Статус Шишкина немедленно обжаловали в суде, но Кернес стал защищать "кореша".

С тех пор Кернес защищает в суде статус "почетного" для своего друга-бандита. Но Кернеса активно поддерживал президент Петр Порошенко, который считал, что таким образом борется с Аваковым, и харьковская мафия при Петре Алексеевиче чувствовала себя безнаказанно. Кернес успешно оспаривал в судах статус Шишкина, и отбил все суды, которые против него начали. Кернес проиграл спор по почетному статусу Шишкина аж в феврале 2019-го года в Верховном суде.

Как утверждают источники, у Шишкина с Сало возникли разногласия, которые Шишкин решил преодолеть своими привычными бандитскими методами. Новый взрыв выглядит в этой связи весьма логично.

Вторая версия - это проблемы с российской мафией и крышующими ее спецслужбами РФ из-за поставок угля, и связана она с фигурой Сергея Тригубенко. Это один из самых изворотливых теневых украинских политиков и "серых кардиналов", который тесно взаимодействовал с Сало. как не раз писали в интернете. При Януковиче Тригубенко в полный рост "обилечивал" аграриев, никто не мог проскочить мимо. После падения Януковича Тригубенко благодаря связям с Порошенко экс-министра аграрной политики Присяжнюка, стал депутатом Блока Порошенко. Но Тригубенко поспешил вовремя предать и Порошенко, и на президентских выборах, по неофициальным данным, стал одним из кураторов команды Зеленского и "Слуги народа" в Харьковской области.

Именно Сергея Тригубенко, скорее всего, имел в виду "Слуга народа" Александр Дубинский, когда сообщил 27 мая, что:

"По моим данным, сейчас в Администрации президента трется такой себе персонаж – Сергей Трегубенко. Бизнес-партнер Виктора Януковича и Артема Пшонки, один из дерибанщиков угольной отрасли на шахте Краснолиманская и тендерах Центрэнерго, которые курируют Кононенко и Кропачев (через которых он пролез от Януковича к Порошенко). Так вот, этот Трегубенко пытается договариваться с первым замглавы АП Сергеем Трофимовым, до недавно исполнительным продюсером "Квартала".Заручившись его поддержкой, Трегубенко хочет выдвинуть своих мажоритарщиков под брендом "Слуга народа".

А месяц назад Дубинский сообщил, что 3 октября 26 депутатов "СН" встретились в гостинице "Украина"с Ильей Павлюком и Сергеем ТрЕгубенко (ТрЕгубенко - это другой человек). Случайно или не случайно Дубинский делает ошибку в написании фамилии, мы не знаем, но с углем и шахтами, с Януковичем и Пшонкой связан только один человек - Сергей Тригубенко. Также он связан и с Игорем Сало, который чудом выжил при покушении.

Так что следует учитывать и версию покушения на Сало в результате криминальных разборок на теневом рынке торговли российским углем.

Надеемся, что после покушения Игорь Сало станет более публичной фигурой, и прояснит многие вопросы своей биографии и своих контактов.

Подчеркиваю, в статье изложены версии покушения, определить точно все факты предстоит следствию.

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