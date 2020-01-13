"Замовник – влада РФ": чоловік убитої Окуєвої відреагував на затримання кілера

Чоловік Аміни Окуєвої, який був разом із нею в автомобілі в день, коли на них здійснили замах, відреагував на затримання підозрюваного в убивстві дружини.

Своєю позицією він поділився в понеділок, 13 січня, в коментарі hromadske. Осмаєв зазначив, що ніколи не знав головного фігуранта справи, а також інших членів злочинної групи.

Він висловив упевненість, що це замовний злочин: "Відносно слідства сумнівів немає, але вони є щодо судової системи, яка відпускає підозрюваних у вбивствах", – зазначив чоловік.

Чоловік убитої Окуєвої відреагував на затримання кілера Еспресо

Осмаєв також звернув увагу на той факт, що через 2 роки поліція зізналася, що зразки ДНК все ж були вилучені з зброї.

Нагадаємо, в 2017 році після вбивства Окуєвої радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що на зброї було знайдено ДНК ймовірних стрілків. Однак оперативно цю інформацію спростували в поліції, зазначивши, що ніяких слідів не було.

Осмаєв пояснив, що в ході розслідування не знав більше за ЗМІ, але впевнений, що інформацію про ДНК на зброї спростували правильно.

"Спочатку сказали про ДНК, але це було неправильно з оперативної точки зору, так потім спростували, щоб приспати пильність злочинців", – пояснив він.

Чоловік також висловив подяку правоохоронцям, зазначивши, що "це велика удача, причиною якої стала рутинна робота поліції". "Я думаю скоро слідство надасть інформацію про замовників. Це представники влади в РФ", – запевнив Осмаєв.

Осмаєв і Окуєва РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 січня затримали групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи осіб.

За даними журналістів, одним із кілерів, яких затримали, є фігурант справ про два інші вбивства – Ігор Редькін.

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