"Замовник – влада РФ": чоловік убитої Окуєвої відреагував на затримання кілера

Чоловік Аміни Окуєвої, який був разом із нею в автомобілі в день, коли на них здійснили замах, відреагував на затримання підозрюваного в убивстві дружини.
Своєю позицією він поділився в понеділок, 13 січня, в коментарі hromadske. Осмаєв зазначив, що ніколи не знав головного фігуранта справи, а також інших членів злочинної групи.
Він висловив упевненість, що це замовний злочин: "Відносно слідства сумнівів немає, але вони є щодо судової системи, яка відпускає підозрюваних у вбивствах", – зазначив чоловік.
Чоловік убитої Окуєвої відреагував на затримання кілера
Еспресо
Осмаєв також звернув увагу на той факт, що через 2 роки поліція зізналася, що зразки ДНК все ж були вилучені з зброї.
Нагадаємо, в 2017 році після вбивства Окуєвої радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що на зброї було знайдено ДНК ймовірних стрілків. Однак оперативно цю інформацію спростували в поліції, зазначивши, що ніяких слідів не було.
Осмаєв пояснив, що в ході розслідування не знав більше за ЗМІ, але впевнений, що інформацію про ДНК на зброї спростували правильно.
"Спочатку сказали про ДНК, але це було неправильно з оперативної точки зору, так потім спростували, щоб приспати пильність злочинців", – пояснив він.
Чоловік також висловив подяку правоохоронцям, зазначивши, що "це велика удача, причиною якої стала рутинна робота поліції". "Я думаю скоро слідство надасть інформацію про замовників. Це представники влади в РФ", – запевнив Осмаєв.
Осмаєв і Окуєва
РБК-Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 січня затримали групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.
Затриманий організатор вбивства Аміни Окуєвої входив до складу злочинного угруповання з семи осіб.
За даними журналістів, одним із кілерів, яких затримали, є фігурант справ про два інші вбивства – Ігор Редькін.
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