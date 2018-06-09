Осмаєв розповів, як кілер вийшов на Мосійчука

Між замахом на Адама Осмаєва й Аміну Окуєву, а також спробою вбити народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука є зв'язок.

"Відомо, що підсудний кілька разів зустрічався з екс-депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим під виглядом журналіста, а також з керівниками Радикальної партії, на одного з яких в подальшому було також вчинено замах (Ігорем Мосійчук - Ред.) - про це OBOZREVATEL повідомив сам Осмаєв.

За його словами, очевидно, що підсудний Артур Кінарі виконував завдання російських спецслужб.

"Але без визнання це дуже складно довести, як ми бачимо зі справи Бабченко", - зазначив Осмаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2017 року Києві, на Подолі, вчинили замах на відомих воїнів АТО - командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву.

30 жовтня 2017 року внаслідок диверсійного нападу під Києвом, в селищі Глеваха, загинула чеченський доброволець, боєць АТО Аміна Окуєва.