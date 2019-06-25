"Оскарженню не підлягає!" Суд ухвалив нове рішення у справі Гандзюк

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру продовжили заборону на виїзд за межі цієї області і самовільну зміну місця проживання.
Таке рішення 25 червня ухвалив Шевченківський районний суд Києва на відкритому засіданні щодо розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомила прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
Суддя задовольнив клопотання прокурора і постановив, що підозрюваний у причетності до нападу на Гандзюк Мангер має прибувати до слідчих на першу вимогу, повідомляти правоохоронців про зміну проживання, здати свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.
"Термін дії — до 3 серпня 2019 року. Постанова оскарженню не підлягає", — наголосила Сарган.
Владислав Мангер
Українські новини
Як писав OBOZREVATEL:
31 липня у Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаної кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був з нею знайомий.
15 лютого була внесена застава і підозрюваного главу Херсонської облради випустили із СІЗО.
8 квітня Мангер був екстрено госпіталізований нібито через проблеми із серцем. Йому стало погано після того, як 5 квітня на нього наділи електронний браслет, але 12 квітня він уже засвітився на роботі.
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