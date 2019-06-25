"Оскарженню не підлягає!" Суд ухвалив нове рішення у справі Гандзюк

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру продовжили заборону на виїзд за межі цієї області і самовільну зміну місця проживання.

Таке рішення 25 червня ухвалив Шевченківський районний суд Києва на відкритому засіданні щодо розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомила прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Суддя задовольнив клопотання прокурора і постановив, що підозрюваний у причетності до нападу на Гандзюк Мангер має прибувати до слідчих на першу вимогу, повідомляти правоохоронців про зміну проживання, здати свій закордонний паспорт і носити електронний браслет.

"Термін дії — до 3 серпня 2019 року. Постанова оскарженню не підлягає", — наголосила Сарган.

Владислав Мангер Українські новини

Як писав OBOZREVATEL:

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