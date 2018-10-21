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''ОСи вжалили ко*лорадів'': у мережі показали відео нищівних ударів по ''ДНР''

119.8тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео ударів із повітря, завданих українськими військовими по терористах "ДНР" на Донбасі.

Ролик оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці у Facebook. "Усе буде Україна і перемога за нами!" — написав він.

"Невгамовні колоради щодня провокують спокійних ОС. Після декількох провокацій, знову ОСи у районі н.п. Верхньоторецьке полетіли у гості на РОП (район вогневих позицій. — Ред.) колорадів, щоб трохи їх вжалити і зробити шмакі-бум. Трохи заспокоїли їх — як їхню техніку, так і колорадів, які не встигли добігти до бліндажів", — розповів офіцер.

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Росіє, готуйся! З'явилося потужне відео удару артилерії ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео прицільного удару українських військових, у результаті чого була знищена техніка окупантів.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Об'єкти
ООСЗбройні сили УкраїниНовини ДонбасуНовини ДНРвидео
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
По своей теретории херачат.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Игорь Анатольевич,По тимчасово окупованій території.
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4
1
Северг Олег
Северг Олег
Такие тупые. Сами снимают и фиксируют доказательства своих нарушений минских договорённостей. Так ещё и бахвалятся и в сеть выкладывают. Сколько тупости в этом. Лишь бы похвалиться...
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5
4
1 из 5 ответов | показать все
Ukr Igore
Ukr Igore
Карнюшин Александр, Бо він воїн" клави"
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1
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Присмотритесь как на 20-й.......25-й секунде кацапаские "херои" стремительными тушканчиками залетают в блиндаж !!! Крррррасота !!!!
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10
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Levitsky Valery, епта дак это же хиборги с автарами соревнуются
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