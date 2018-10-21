''ОСи вжалили ко*лорадів'': у мережі показали відео нищівних ударів по ''ДНР''

У мережі з'явилося відео ударів із повітря, завданих українськими військовими по терористах "ДНР" на Донбасі.

Ролик оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") на своїй сторінці у Facebook. "Усе буде Україна і перемога за нами!" — написав він.

"Невгамовні колоради щодня провокують спокійних ОС. Після декількох провокацій, знову ОСи у районі н.п. Верхньоторецьке полетіли у гості на РОП (район вогневих позицій. — Ред.) колорадів, щоб трохи їх вжалити і зробити шмакі-бум. Трохи заспокоїли їх — як їхню техніку, так і колорадів, які не встигли добігти до бліндажів", — розповів офіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео прицільного удару українських військових, у результаті чого була знищена техніка окупантів.