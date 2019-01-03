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''Ось воно, повідомлення'': Цимбалюк відповів росіянам на істерику через Керченську протоку

9.2тЧитати матеріал російською

Обурення російської сторони з приводу нового проходження українських кораблів через Керченську протоку є абсолютно безпідставними.

Адже публічна заява секретаря РНБО Олександра Турчинова про підготовку операції є тим самим повідомленням про плани, на якому так наполягав Кремль під час захоплення суден ВМСУ в кінці листопада. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Український корабель

Український корабель

"Гордон"

"Коли говорять про те, що Турчинов готує нову провокацію, насправді наш "кривавий пастор" повідомив про те, що Україна готує нову спробу пройти через Керченську протоку нашим військовим суднам. Увага, давайте згадаємо, що ж говорили весь цей час російські балакучі голови? А говорили вони наступне: що немає ніяких проблем — головне вчасно треба повідомити російську сторону. Так, Маріє Володимирівно, ось воно повідомлення! Це Олександр Турчинов на весь світ сказав, що ми хочемо скористатися свободою проходження, що закріплено у відповідних двосторонніх документах, а не просто так", — нагадав окупантам він.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

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Проходи України через Керченську протоку: Полторак пояснив причину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Загострення в Азовському морі
Особи
Роман ЦимбалюкОлександр Турчинов
Місце
Україна
Теги
Керченська протокаРНБО
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Новиков А.
Новиков А.
судя по фото цымбалюк на что то неожиданно сел
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Проходил мимо
Проходил мимо
И кстати, тот же Турчинов не так давно высказался насчет того что Украина якобы уничтожит крымский мост. Это его "уведомление" России тоже рассматривать как официальную позицию? То есть объявление войны?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Долбо#б. Уведомить, запросить разрешение, согласно процедуре, получить ответ, это за 48 часов, за 24 и 4 часа подтвердить намерения, принять лоцмана, пройти фарватер и попутного ветра в паруса. А иначе потеряете остатки флота.
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