''Ось воно, повідомлення'': Цимбалюк відповів росіянам на істерику через Керченську протоку

Обурення російської сторони з приводу нового проходження українських кораблів через Керченську протоку є абсолютно безпідставними.

Адже публічна заява секретаря РНБО Олександра Турчинова про підготовку операції є тим самим повідомленням про плани, на якому так наполягав Кремль під час захоплення суден ВМСУ в кінці листопада. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Український корабель "Гордон"

"Коли говорять про те, що Турчинов готує нову провокацію, насправді наш "кривавий пастор" повідомив про те, що Україна готує нову спробу пройти через Керченську протоку нашим військовим суднам. Увага, давайте згадаємо, що ж говорили весь цей час російські балакучі голови? А говорили вони наступне: що немає ніяких проблем — головне вчасно треба повідомити російську сторону. Так, Маріє Володимирівно, ось воно повідомлення! Це Олександр Турчинов на весь світ сказав, що ми хочемо скористатися свободою проходження, що закріплено у відповідних двосторонніх документах, а не просто так", — нагадав окупантам він.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

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