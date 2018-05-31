"Ось вам і вдячність!" Дружина замовника "вбивства" Бабченка заявила про провокацію

Підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченко Борис Герман був волонтером.

Про це OBOZREVATEL повідомила дружина Германа Вікторія. За її словами, має місце провокація.

"Так, Борис мій чоловік! Ніякого зв'язку з замахом у мого чоловіка немає. Це чистої води провокація" - зазначила Вікторія.

Вона підкреслила, що Герман багато допомагав військовим.

"Це дійсно так, він допомагав неодноразово армії України, був волонтером в зоні АТО. Ось вам і вдячність від країни, уряд якої не виділяє достатньо коштів на озброєння. А збирає з народу. А вищі ешелони влади не знають, яку машину придбати і яку за рахунком нерухомість купити. У чоловіка бездоганна репутація", - говорить Вікторія.

Як повідомляв OBOZREVATEL , про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.