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6 березня • оновлено в 16:47
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/ Розслідування

ОС спростували фейк "Л/ДНР" про захід у Петрівське

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Українські захисники спростували фейк терористів "Л/ДНР" про те, що ЗСУ нібито повернулися на позиції у Петрівському, звідки восени 2019 року було відведено війська.

Офіційний коментар штабу ООС з цього приводу з'явився у Facebook. Командування наголосило, що російська окупаційна влада продовжує вести брехливу інформаційну кампанію з метою дискредитації підрозділів ОС і звинувачення українських захисників у зриві Мінських домовленостей.

"В інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі керуються з Кремля, спостерігаються спроби поширити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил і засобів №3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів і облаштування позицій. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях у повній готовності до будь-яких дій противника. Наші захисники на провокації не піддаються і дотримуються режиму припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Об'єднані сили

Об'єднані сили

"Українська правда"

Крім того, у штабі ООС нагадали, що 5 березня о 19:15 спостерігачами української сторони СЦКК зафіксовано черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ в районі населеного пункту Вікторівка. Це ще раз підтверджує небажання російських окупантів припинити збройний конфлікт та їхнє прагнення до загострення ситуації на фронті.

"Командування ОС закликає представників ЗМІ України відповідально і критично ставитися до інформації, яку поширюють пропагандистські ЗМІ країни-агресорки – РФ", – йдеться у заяві захисників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фейк про захід ЗСУ на позиції в Петрівському почала поширювати 6 березня "народна міліція ДНР". Його негайно підхопили російські пропагандистські ЗМІ. Більше того, окупанти голослівно звинуватили захисників України в неодноразовому недотриманні умов відведення військ під Петрівським.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ДНР
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Тупые правители Украины зря убивают своих граждан, с обоих сторон, на Донбассе. Все равно Украина станет частью России и родственники погибших проклянут майданных воров в веках.
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