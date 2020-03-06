ОС спростували фейк "Л/ДНР" про захід у Петрівське

Українські захисники спростували фейк терористів "Л/ДНР" про те, що ЗСУ нібито повернулися на позиції у Петрівському, звідки восени 2019 року було відведено війська.

Офіційний коментар штабу ООС з цього приводу з'явився у Facebook. Командування наголосило, що російська окупаційна влада продовжує вести брехливу інформаційну кампанію з метою дискредитації підрозділів ОС і звинувачення українських захисників у зриві Мінських домовленостей.

"В інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі керуються з Кремля, спостерігаються спроби поширити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил і засобів №3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів і облаштування позицій. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Усі підрозділи ОС залишаються на своїх позиціях у повній готовності до будь-яких дій противника. Наші захисники на провокації не піддаються і дотримуються режиму припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Об'єднані сили "Українська правда"

Крім того, у штабі ООС нагадали, що 5 березня о 19:15 спостерігачами української сторони СЦКК зафіксовано черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ в районі населеного пункту Вікторівка. Це ще раз підтверджує небажання російських окупантів припинити збройний конфлікт та їхнє прагнення до загострення ситуації на фронті.

"Командування ОС закликає представників ЗМІ України відповідально і критично ставитися до інформації, яку поширюють пропагандистські ЗМІ країни-агресорки – РФ", – йдеться у заяві захисників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фейк про захід ЗСУ на позиції в Петрівському почала поширювати 6 березня "народна міліція ДНР". Його негайно підхопили російські пропагандистські ЗМІ. Більше того, окупанти голослівно звинуватили захисників України в неодноразовому недотриманні умов відведення військ під Петрівським.

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