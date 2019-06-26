На Донбасі почали відводити війська: що відомо

Біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" в середу, 26 червня, відбувся перший етап відведення українських підрозділів.

Противник нібито також розпочав дії у відповідь зі свого боку.

"Опівдні українські військові відійшли з однією з позицій, яка перебувала перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, які були по обидва боки", — повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

ЗСУ Front News

Крім того, за відведенням військ спостерігав особисто командувач ОС генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці.

У штабі пояснили, що після запуску сигнальних ракет з українського боку і з боку бойовиків українські військові залишили позиції.

Крім того, днями очікується приїзд представника української сторони у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми для того, аби продовжити роботу щодо відведення сторін.

Зі свого боку окупанти повідомляють, що нібито також відводять війська "ЛНР".

"На ділянці лінії зіткнення у районі Станиці Луганської почалося розведення сил і засобів. Процес може тривати до трьох днів. У СЦКК ЛНР повідомляють, що процес моніториться працівниками СММ ОБСЄ дзеркально по обидва боки", — зазначають сепаратисти.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про успіхи ЗСУ на Донбасі. Захисники України продовжують закріплюватися на відбитих у терористів територіях.

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