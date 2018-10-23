''Ось, хто поставив Донбас на коліна'': в ''ДНР'' завили від злиднів

Політолог і прихильник "ДНР" Костянтин Долгов поскаржився на зубожіння в окупованому Донецьку, що відбивається на середньому чеку, який за підсумками першої половини жовтня впав до 25 гривень.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Журналіст Денис Казанський відреагував на цинічну заяву прихильника терористів.

"Ось це й є реальна ненависть. Ось, хто по-справжньому ненавидить Донбас і принижує людей, які там проживають. Ворогами зробили українців, але поставили на коліна жителів регіону, втягнули Донбас у злидні - росіяни. І Долгов даремно голосить. Він теж автор цього економічного дива", - написав Казанський.

Так, Долгов зазначив, що влітку середній чек був близько 100 рублів (43 грн. - Ред).

"Це просто катастрофа. Інших слів у мене немає. А в звітах куратори, мабуть, пишуть щось із серії "все добре, прекрасна маркізо", - поскаржився він.

У мережі жорстко відреагували на слова Долгова, помітивши, що в Росії події на Донбасі називають "громадянською війною".

"Один просить **йла скасувати "вибори" в "республіці", другий ниє про падіння середнього чеку в Донецьку. І щось я не зрозумів, які куратори, якщо це "громадянська війна", "Середній чек 60 рублів? У них там сємки тільки купують?", "Глас в*тника був почутий. Саме цей камінь із неба називається "Злидні", - написали користувачі.

Ось це і є реальна ненависть. Ось, хто по-справжньому ненавидить Донбас і принижує людей, які мешкають. Ворогами зробили українців, але поставили на коліна жителів регіону, вкинули Донбас в злидні - росіяни. І Долгов даремно голосить. Він теж автор цього економічного дива pic.twitter.com/RTsQCipYpf - Денис Казанський (@den_kazansky) 23 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соціологи провели опитування серед жителів окупованих територій, в якому з'ясували, що кількість бажаючих повернутися під контроль української влади зросла за два роки.