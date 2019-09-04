"Орки з гранатою!" Офіцер ЗСУ розповів про безглузду загибель терористів на Донбасі

На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинуло двоє терористів.

Водночас у смерті бойовиків "Л/ДНР" звинуватили українських військових. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Знову двоє "хероїчних" орків розбирали гранату і підписали контракт у нову бригаду (вантаж 200, тобто загинули. – Ред.), а винні як завжди "Азов", "Правий сектор" та інші", – зазначив він.

Штефан опублікував скріншот новини сепаратистського видання, яке повідомляло, що нібито "двоє військовослужбовців "ДНР" загинули в результаті обстрілу Горлівки "бойовиками "Азова".

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня четверо українських воїнів були поранені в результаті бойових дій на Донбасі. Всього за добу збройні формування РФ і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Також у мережі з'явилося відео обстрілу житлового району населеного пункту Водяне на Донбасі терористами "ДНР".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram