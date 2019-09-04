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4 вересня • оновлено в 16:36
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"Орки з гранатою!" Офіцер ЗСУ розповів про безглузду загибель терористів на Донбасі

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На Донбасі через необережне поводження зі зброєю загинуло двоє терористів.

Водночас у смерті бойовиків "Л/ДНР" звинуватили українських військових. Про це в своєму телеграм-каналі повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Знову двоє "хероїчних" орків розбирали гранату і підписали контракт у нову бригаду (вантаж 200, тобто загинули. – Ред.), а винні як завжди "Азов", "Правий сектор" та інші", – зазначив він.

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Перемир'я? З'явилося відео обстрілу "ДНР" мирних жителів

Штефан опублікував скріншот новини сепаратистського видання, яке повідомляло, що нібито "двоє військовослужбовців "ДНР" загинули в результаті обстрілу Горлівки "бойовиками "Азова".

"Орки з гранатою!" Офіцер ЗСУ розповів про безглузду загибель терористів на Донбасі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 вересня четверо українських воїнів були поранені в результаті бойових дій на Донбасі. Всього за добу збройні формування РФ і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Також у мережі з'явилося відео обстрілу житлового району населеного пункту Водяне на Донбасі терористами "ДНР".

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас Генеральний штаб ЗСУ
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Карпов Стас
Карпов Стас
Не для кого не секрет, что Азов стреляет по жилым районам, а по боевым позициям и подавно
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филипп филипыч
филипп филипыч
странно. всу было бы выгоднее с точки зрения пропаганды сказать что это азов замочил двух ополченцев. что то тут не чисто.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Петр Апраксин, дык они и так давно на них хрен положили
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
филипп филипыч, это нарушение "Минска" было бы
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