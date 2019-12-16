"Орки шукають орків!" Стало відомо про переполох у "Л/ДНР"

Командування одного з підрозділів терористичних "Л/ДНР" здійняло паніку на Донбасі через поведінку своїх найманців, котрі самовільно втекли з блокпостів, прихопивши із собою зброю.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) із посиланням на один із каналів у цьому ж месенджері окупантів. Він також опублікував відповідний скриншот.

Зокрема, у повідомленні терористів йдеться про те, що в ніч на 15 грудня двоє бойовиків покинули пост неподалік Дебальцевого під час бойового чергування і "втекли в невідомому напрямку зі штатною зброєю".

Терористи втікають з "Л/ДНР" зі зброєю uapress.info

У командуванні 3-ї ОМСБр "Беркут" заявили, що вже з’ясовують причини такого їхнього вчинку і попросили максимального розголошення інформації про дезертирів. Зазначається, що це молодший сержант Назаров Федір Дмитрович і солдат Конов Іван Борисович, і втекти вони могли в напрямку Луганська або Донецька.

"Орки шукають орків зі зброєю. Мабуть, вкотре расєйськіє камандзіри познущалися", – іронічно прокоментував паніку в лавах окупантів український офіцер Анатолій Штефан.

Скриншот повідомлення терористів Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 15 грудня російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під обстрілом ворога були поранені двоє військових ЗСУ. Водночас терористи втратили трьох осіб.

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