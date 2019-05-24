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/Розслідування

"Оркам потрібні бойовики, а не студенти!" В "Л/ДНР" влаштували підлість дітям

1.4тЧитати матеріал російською

Терористи "Донецької і Луганської народних республік" не пропускають дітей із непідконтрольних територій для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, зазначивши, що "оркам потрібні бойовики, а не студенти".

"У цьому році на ЗНО з непідконтрольної частини Донецької області зареєструвалися 834 особи. Перший іспит із математики складали 430 осіб. Іспит з української мови повинні були складати 678 осіб", — йдеться в повідомленні.

Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

24 канал

У Донецькій військово-цивільної адміністрації вже пообіцяли додаткові сесії для школярів, яких не пропустили бойовики.

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"Наші ж прикордонники завжди готові забезпечити комфортний, швидкий перетин лінії розмежування для всіх українців", — зазначили в МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи на Донбасі зганьбилися після вдалої операції українських бійців, які знищили на передовій вантажівку бойовиків. Після розгрому вони намагалися тягнути бойову машину без трала і крана. Спроба виявилася не дуже вдалою.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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К Денис
К Денис
Вно и знания где связь?))
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