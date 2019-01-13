''Організм розвалюється'': український політв'язень потрапив до лікарні в Росії

Українському політв'язню Станіславу Клиху, стан якого в російській в'язниці різко погіршився, зробили необхідні аналізи і діагноз раку не підтвердився.

Про це Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій розповіла російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Остання запевняє, що українцеві провели всі необхідні медпроцедури, у той час як він заявив, що в челябінській лікарні йому не поставили жодного діагнозу.

Денисова повідомила, що буде звертатися до консула для перевірки цієї ситуації.

Станіслав Клих Радіо Свобода

Вона також розповіла про стан політв'язня, кримського татарина, інваліда першої групи Едема Бекирова.

"За словами російського омбудсмена, хворий на діабет Бекиров має експрес-прилади для вимірювання рівня цукру в крові безпосередньо в камері, а також забезпечений всім необхідним", — написала Денисова.

"Тетяна Москалькова надала мені довідку про те, що до нього в Сімферопольське СІЗО недавно навідувалися представники громадської спостережної комісії Криму. Вони повідомили, що Едем Бекиров знаходиться в чистій камері, разом із ним — ще один затриманий, який "надає йому допомогу, коли це потрібно". Передачі від рідних, за їхніми словами, він отримує", — додала вона.

Бекирова також повинні відвезти в лікарню для проведення необхідних медичних досліджень.

Едем Бекіров Соц мережі

Як писав OBOZREVATEL, мати політв'язня Станіслава Клиха Тамара повідомила, що її син скаржиться на проблеми з ногами — вони покрилися плямами, а також на болі в серці та нирках.

"З приводу здоров'я, все дуже погано — мене везуть до Челябінська в лікарню — організм розвалюється, є підозри, що початкова форма, навіть на гангрену і рак", — розповів у листі Клих.

Крім того, українець не отримує листів від рідних, хоча ті пишуть йому двічі в місяць.

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