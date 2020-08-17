Служба безпеки України затримала підозрюваного в організації підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" у Львові Галини Терещук.

Як повідомляється на сайті спецслужби, йдеться про колишнього співробітника Національної поліції.

"Оперативники встановили місце перебування та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника", – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала колишнього поліцейського за підозрою в підпалі авто журналістки

Йому повідомили про підозру за ч.3 ст.27 (співучасть у злочині) і ч.2 ст.347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч 30 січня, у Львові підпалили авто відомої журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

У лютому правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі машини.

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