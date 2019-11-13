Організатора "вбивства" Бабченка випустили з в'язниці: перші подробиці

Київський апеляційний суд звільнив від тюремного покарання Бориса Германа, засудженого за організацію "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Рішення було ухвалено в середу, 13 листопада, повідомила УП прессекретарка прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська.

"Суд задовольнив його апеляційну скаргу. Звільнив від подальшого відбування покарання у зв'язку зі станом здоров'я", – розповіла вона.

Прокуратура була проти звільнення Германа, і поки що не отримала документ із повним рішенням і мотивацією суду. Тому поки невідомо, чи буде оскарження рішення.

Борис Герман РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, про підставне убивство Бабченка стало відомо 29 травня 2018 року. Його нібито застрелили в квартирі у Києві.

У кінці серпня того ж року суд визнав Бориса Германа підозрюваним в організації замаху на Бабченка і засудив його до тюремного ув'язнення.

Після виборів президента України Бабченко всіляко обурювався і засуджував вибір українців, і на початку листопада заявив, що "звалює" з країни.

"У воюючій країні керівником держави вибрали клоуна. І я думаю, що нічого доброго з цього не вийде", – пояснив OBOZREVATEL свій мотив росіянин.

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