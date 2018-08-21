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Організатор "вбивства" Бабченка визнав провину - ЗМІ

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Підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством.

Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердили кілька джерел, відмовившись при цьому розкрити умови угоди зі слідством.

Зазначається, що зі свого боку адвокат Германа Євген Солодко відмовився коментувати цю інформацію, посилаючись на те, що підписав зобов'язання про нерозголошення інформації.

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Нагадаємо, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду у $15 тис.

31 травня у Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка - Бориса Германа, і заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки ФСБ заплатила іншому організатору "вбивства" Бабченка - В'ячеславу Пивоварнику.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоБорис Герман
Місце
Україна
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