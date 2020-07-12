Орєшкін: якщо Донбас повернеться в Україну, всі скажуть, що Путін – "баба"
Донбас під контролем України – політична смерть Путіна
Кремль не буде приєднувати ці території до Росії
Київ не буде повертати їх на умовах Москви
Окупація може тривати довгі роки
Володимир Путін.
Повернення окупованого Донбасу під контроль України означатиме політичну смерть президента РФ Володимира Путіна.
Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. "Це ж для Путіна смерть. Якщо Донбас повернеться, то всі скажуть, що він боягуз, слабак, баба", – заявив він.
На думку Орешкіна, виборці Путіна, налаштовані мілітаристськи, будуть дуже розчаровані.
Разом з тим політолог переконаний, що в найближчій перспективі Донбас не буде реінтегрований в Україну, а також не ввійде до складу Росії.
"Приєднувати ці території Путін не буде", – запевнив він. Зокрема, тому, що такий крок принесе керівництву РФ величезні дипломатичні і економічні втрати. "Для Росії ідеальний варіант – залишення цієї території в підвішеному стані. Щоб це була зона впливу Москви, а платив за розбиті тарілки Київ", – переконаний політолог.
Він додав, що керівництво України не налаштоване повертати Донбас на умовах Москви. "Думаю, вони весь час будуть говорити – "обов'язково повернеться" і т.д. Але за довгий період життя я жодного разу не бачив, щоб такі шматки території поверталися назад", – зауважив Орєшкін.
Повну версію інтерв'ю з Дмитром Орєшкіним читайте тут.
Як писав OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що слова президента Росії Володимира Путіна про те, що республіки Радянського Союзу могли виходити з його складу, "потягнувши подарунки від російського народу", фактично є загрозою на адресу пострадянських держав.