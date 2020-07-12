Орєшкін: якщо Донбас повернеться в Україну, всі скажуть, що Путін – 'баба'

Повернення окупованого Донбасу під контроль України означатиме політичну смерть президента РФ Володимира Путіна.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський політолог Дмитро Орєшкін. "Це ж для Путіна смерть. Якщо Донбас повернеться, то всі скажуть, що він боягуз, слабак, баба", – заявив він.

На думку Орешкіна, виборці Путіна, налаштовані мілітаристськи, будуть дуже розчаровані.

Разом з тим політолог переконаний, що в найближчій перспективі Донбас не буде реінтегрований в Україну, а також не ввійде до складу Росії.

"Приєднувати ці території Путін не буде", – запевнив він. Зокрема, тому, що такий крок принесе керівництву РФ величезні дипломатичні і економічні втрати. "Для Росії ідеальний варіант – залишення цієї території в підвішеному стані. Щоб це була зона впливу Москви, а платив за розбиті тарілки Київ", – переконаний політолог.

Він додав, що керівництво України не налаштоване повертати Донбас на умовах Москви. "Думаю, вони весь час будуть говорити – "обов'язково повернеться" і т.д. Але за довгий період життя я жодного разу не бачив, щоб такі шматки території поверталися назад", – зауважив Орєшкін.

Повну версію інтерв'ю з Дмитром Орєшкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, російський опозиційний політик Леонід Гозман заявив, що слова президента Росії Володимира Путіна про те, що республіки Радянського Союзу могли виходити з його складу, "потягнувши подарунки від російського народу", фактично є загрозою на адресу пострадянських держав.