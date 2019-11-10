Соцопитування ДТ не шокує того, хто хоч трохи цікавиться темою Донбасу. А от цікаво, чи читають його у Зеленського.
Там цікаве не про те, що Росія няшка, а війну розв’язали то майданівці, то США.
І не те, що донбасяни упевнені, що це суто внутрішній конфлікт, руїни якого мають спонсорувати укролігархи під наглядом РФ.
А що там у Зеленського? Попри запевнення Сивохо, Ткаченка і самого Зе, що підтримка СН зашкалює і люди рядами шикуються, щоб на вибори піти під зеленими прапорами, його балаканину про мир не підтримують в ОРДЛО так, як би хотілось близьким соратникам.
Скоріше антирейтингу дещо менше ніж в Петра, але на одному рівні із Януковичем — який замість того, щоби інтегрувати Донбас і всія країну в РФ, тупо втік.
Авторитети для ОРДЛО Путін, Соловйов, Скабєєва і Лавров з Пушиліним. Ніяк не Зеленський.
Більше 80% не вірить в економічне Ельдорадо від Зеленського.
І ще більше 80% вважають маловірогідним те, що комік зробить їх улюбленого авторитета Путіна на переговорах.
Короче, нічого тягнути мертвого бізона в мишину нірку.
Цікаво ще те, що мешканці Донбасу не дивляться навіть інтер, трк Україну та 112. Отже, навіть половинчасто не хочуть знати, що тут і як.
Треба чесно зізнатися собі в тому, що на території ОРДЛО зараз мешкають вороги. Їм подобається жити в рф, з російським наративом, просто їм треба, щоби Україна вивела ненависні ЗСУ і дала дуже багато грошей, щоби нові елітаріі із заправок і блядюжників мало на що купувати предмети розкошів.
Стаття ДТ програмна річ, яка каже, що ту клоаку найкраще заморозити, але врятувати від гангрени велику територію, де менше відморозків і де дістає косо-криво сяка-така державна лінія.
Якщо Єрмак і Ткаченко, Сивохо та Яременко, Зеленський хочуть жити в країні, де на шостому році війни люди упевнені, що буки привезли активісти майдану, США і тд — то хай краще зразу їдуть в Донецьк чи Ровеньки і домовляються про кар’єрні ніштяки В ордло.
Країна не територія і не люди, як прямоходячі істоти, це ще і мозок. В ордло його нема, бо всі більш-менш тямущі уже давно виїхали.
PS. Є частина мрійників, які в опитуванні ДТ про ордло знайшли фразу "почти половина не задумывалась о том, чтобы обменять украинский паспорт на российский" і тішаться, що не все так погано і є з ким працювать.
По-перше, з українським паспортом можна їздити за пенсією і соціалкою. Це шлях до біометрики з безвізом з ненависним ЄС.
Друге, просто лінь або нема достовірної інформаціі, як займатися отриманням російського паспорта.
Третє — і так сойдьот і книжка лднр компенсує.
Така собі втіха, якщо чесно.
Для мене після цього опитування Цемах уособлення мешканця ЛДНР. Все робимо для Путіна, прославляємо його і помагаємо кишнути українську армію будь-якою ціною — навіть убивством пасажирів МН17, але жити будемо в Горлівці, періодично струшуючи пил із укрпаспорта, якщо треба буде поїхати в Єгипет чи отримати пенсію.
PPS. Порівняння ордло з ГУЛАГом дуже некоректне, бо якість людського матеріалу в таборах була набагато вища.
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