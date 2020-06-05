Кричала на дітей і вимагала 500 грн: спливли подробиці роботи нелегального дитсадка, де померла дівчинка

Нелегальний дитячий сад в трикімнатній квартирі в Запоріжжі, де 29 травня померла однорічна дівчинка Олеся, працював п'ять років і лякав сусідів: звідти доносились крики.

Щоранку в садок приводили дітей різного віку – від крихітних до постарше. Про це розповіла OBOZREVATEL одна з сусідок. За її словами, з квартири постійно було чути плач.

"Сусідка, яка там живе поруч, розповідала, що власниця квартири постійно кричала на дітей. Там з нею живе її співмешканець, він теж кричав на цих малюків. Як батьки залишали там своїх дітей, я не знаю. Там немає дитячих ліжечок, столиків, звичайна квартира", – розповіла жінка.

Будинок, де знаходився нелегальний дитсадок Alexua.tv

Судячи по оголошенню нелегального садка, з батьків брали по 200 грн в день. Однак родичка сім'ї загиблої дівчинки каже, що з них хотіли взяти 500 грн.

Сусідка, що живе в квартирі поруч, розповіла, що коли пригрозила поскаржитися на дитячий плач і крики, співмешканець "виховательки" порізав їм взуття. Після цього сусіди боялися звертатися до кого-небудь за допомогою.

"А сама "вихователька" стверджує, що у неї і медична, і педагогічна освіта. І в своєму оголошенні вона навіть пропонувала приносити їй дітей з проблемами зі здоров'ям, мовляв, вона вміє з ними працювати", – каже жінка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про смерть однорічної дівчинки в нелегальному дитячому саду в Запоріжжі. Садком була звичайна трикімнатна квартира. Вихователька зателефонувала мамі дівчинки через годину і повідомила, що дитина не дихає. Швидку викликали вже батьки.