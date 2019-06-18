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Опухають очі, душить кашель: у Криму трапилася нова катастрофа

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Жителі Армянська на півночі анексованого Криму знову поскаржилися на погане самопочуття через катастрофічну екологічну обстановку в місті.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на місцевих жителів. Так, журналістам розповіли, що в місті вже говорять про повторення ситуації, коли влітку 2018 року на місцевому хімзаводі "Кримський Титан" трапився викид кислоти.

Крім того, підвищене забруднення повітря в Армянську та Красноперекопську також фіксують фахівці кримського гідрометцентру.

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Армянськ

Армянськ

Сегодня

"Часто люди скаржаться, пишуть у місцевій групі. Багато скарг надходить. На погіршення самопочуття. Знову ж таки, опухлі очі, кашель жахливий, свербіж. Це все періодично проявляється. Особливо, коли настає ніч, коли спека спадає. Те ж саме, що й було влітку [минулого року]", – розповіла активістка з Армянська Катерина Пивовар.

"Тут все було очевидно, всі люди прекрасно розуміли, що буде повторення. Більше місяця точно, потихеньку починалося, потрохи, як більша спека пішла. О четвертій ранку взагалі важко. У алергіків – у мене діти алергіки – це одразу проявляється, кашель, очі опухлі, ми вже на гормональних препаратах", – додала вона.

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У соціальних мережах також обговорюють і скаржаться на неприємні запахи в місті та нездужання.

Повідомлення місцевої жительки в одній із соцмереж

Повідомлення місцевої жительки в одній із соцмереж

Крим. Реалії

Підконтрольний Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов 18 червня при цьому заявив, що спека на півострові нібито не привела до погіршення екологічної ситуації в районі заводу "Титан".

"Рівень концентрації сірчаної кислоти там зараз 6,5-7%. Гранично допустима норма концентрації – 12%. Минулого року була 30% концентрація, у результаті чого відбувалося випаровування. Сьогодні подається в кислотонакопичувач приблизно 52 тисячі кубометрів (води) на добу, випаровується – близько 40 тисяч кубометрів на добу. Поки баланс витримується й нічого (в повітрі) немає", – цитує Аксьонова один із провладних кримських сайтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Армянську розповідали, що запах кислоти витає в повітрі вже три роки поспіль, але у 2018-му ситуація стала набагато серйознішою.

Під час екологічної катастрофи минулого року окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася й до материкової частини України.

13 вересня 2018-го ситуація із забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.

14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Сергій Аксьонов
Місце
Україна
Теги
Армянсквикид кислотиекологічна катастрофаЕкологіяКримський титанНовини Криму
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