"Опудало з Росії!" Водій-лихач влаштував небезпечні гонки на дорозі. Відео

У Мелітополі водій на автомобілі з російськими номерами влаштував небезпечну ситуацію на дорозі, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Відео з назвою "Автохам із російськими номерами в Мелітополі" опублікували на YouTube.

На показаних кадрах видно, що водій-лихач здійснює маневри на дорозі, перебудовуючись із ряду в ряд, і обганяючи автомобілі. Водночас водій не користується поворотниками.

"Приїхало опудало з Росії. Ні поворотів, нічого не вмикає. Їде як йому треба", – обурювався автор відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії п'яний водій бензовоза не впорався із керуванням і вилетів на узбіччя, у результаті чого загинуло троє осіб, ще 7 перебувають у лікарні.

Також у Росії на смерть розбився в ДТП відомий мотоблогер Артем Болдирєв ("Болт").

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