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3 січня • оновлено в 15:20
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Опубліковано відео слідчого експерименту в справі Шеремета

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В мережі опубліковано відео слідчого експерименту в справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участю підозрюваної Юлії Кузьменко.

Як передає "Радіо Свобода", в слідчих діях брали участь правоохоронці та криміналісти.

Нагадаємо, що ввечері, 2 січня, в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влаштували терміновий слідчий експеримент на вулицях Києва. Однак він виявився частково зірваним через низку серйозних порушень, про які заявили адвокати Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Юлія Кузьменко Павло Шеремет
Місце
Україна
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