Опубліковано відео слідчого експерименту в справі Шеремета

В мережі опубліковано відео слідчого експерименту в справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участю підозрюваної Юлії Кузьменко.
Як передає "Радіо Свобода", в слідчих діях брали участь правоохоронці та криміналісти.
Нагадаємо, що ввечері, 2 січня, в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета влаштували терміновий слідчий експеримент на вулицях Києва. Однак він виявився частково зірваним через низку серйозних порушень, про які заявили адвокати Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) пред'явлено: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці й військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
За рішенням суду, Яну Дугарь відправили під домашній арешт. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.
Антоненко відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста.
Нещодавно слідчі заявили про наявність нових доказів проти Антоненка.
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