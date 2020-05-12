За плечима у одного із засновників "Центру протидії корупції" та колишнього члена Ради громадського контролю НАБУ Дмитра Шерембея – три судимості. Перший тюремний термін активіст відсидів за крадіжку: за словами Шерембея, він виніс з квартири потерпілого "дві жмені золотих прикрас". Про минуле відомого антикорупціонера йдеться в статті-розслідування видання "Країна".

Засновники "Центру протидії корупції" Дмитро Шерембей (ліворуч) і Віталій Шабунін УНН

Як запевняють автори розслідування, всы три судимості Шерембея були пов'язані з тим, що він у минулому вживав наркотики і вчиняв квартирні крадіжки у великих розмірах.

У статті наводиться твердження народного депутата Олексія Гончаренка, який у своєму відеоблозі в експресивній манері розповів про минуле одного із засновників "Центру протидії корупції".

"Це" авторитетна людина, три "ходки" - ти ба! Сумарно більше 8 років відсидів на "зоні". Судимий за квартирні крадіжки чоловік, колишній наркоман. Тепер - грантоман, я так розумію. І тепер він у нас один з "борців з корупцією", творець "Центру протідії Корупції!" разом з Шабуніним. Один - тричі судимий, другий - поки ні. Цікаво, чи знають грантодавці, що частина грантів, які вони виділяють, може потрапити в злодійський "общак"? Тому що Шерембей, який, мабуть, у силу віку просто не пролазить у кватирку, тепер займається більш прибутковим і поважним заняттям. Ось такі у нас "антикорупціонери", - різко висловився Гончаренко.

Наводять автори статті і розповідь самого Шерембея про його минулі проблеми з законом. В одному з інтерв'ю він розповідав про те, за що потрапив за грати.

"Дві жмені золотих прикрас. Його не було вдома, ми просто зайшли, взяли і пішли. Він потім слідчому все в деталях описав – там було 16 листів прикрас. До 16-ти років я вийшов, але вже через три місяці я знову сів у в'язницю. Удруге вийшов в двадцять. Це була колонія посиленого режиму. Там сиділи, наприклад, за вбивство. Третій термін – це сукупність неймовірної кількості страшних помилок", - заявив Дмитро Шерембей.

Більше подробиць про судимості співзасновника ЦПК оприлюднив журналіст Володимир Бойко.

За його словами, майбутнього активіста-антикорупціонера вперше посадили 1 липня 1992 року на 2,5 роки. Дмитро Шерембей тоді був засуджений Деснянським районним судом Чернігова відповідно до ч.3 ст.140 Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року) за вчинену ним крадіжку в особливо великих розмірах. Перший термін, за словами Володимира Бойка, Шерембей відбував недовго: 31 жовтня 1992 року він був звільнений за амністією. Вже 22 квітня 1994 року Чернігівським районним судом Чернігівської області Шерембей був повторно засуджений за той же злочин і по тій же ч. 3 ст. 140 КК. Але цього разу вже на 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

На свободу з Шосткинської виправної колонії Шерембей вийшов через три роки, 16 квітня 1997 року, домігшись умовно-дострокового звільнення і не відсидівши останні 9 місяців і 18 днів. Проте Шерембей не став на шлях виправлення і наступного року був спійманий на черговий крадіжці. Внаслідок чого 2 червня 1998 року Новозаводський районний суд Чернігова засудив його до 4,5 років позбавлення волі за ст. 14, 43, ч. 3 ст. 140 КК України (в редакції 1960 року), знову з конфіскацією майна. Майбутній член Ради громадського контролю при НАБУ цей строк відбув повністю в Бучанській виправній колонії, вийшовши на свободу 10 квітня 2002 року.

Раніше засновників ЦПК Дмитра Шерембея і Віталія Шабуніна спіймали на тому, що під час виборів до Ради громадського контролю при НАБУ в 2015 році вони вказали недостовірні відомості у поданих документах. Зокрема, Шабунін не вказав в декларації придбану в 2014 році земельну ділянку. А Шерембей приховав в автобіографії свої судимості за кримінальними справами, а також факти відбування покарання в колонії.