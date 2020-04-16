Опубліковано повний список звільнених із полону "ДНР" і "ЛНР"

Розслідування 13:50, 16.04.2020 Оновлено: 14:30, 16.04.2020

Україна повернула 20 своїх громадян, які утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Пресслужба Офісу президента опублікувала повний список звільнених.

З "ДНР":

  1. Алакоз Олександр (цивільний)

  2. Гриненко Микола (військовий)

  3. Ілюхін Микола (цивільний)

  4. Карась Володимир (міліціонер)

  5. Костєв Євген (цивільний)

  6. Помеляйко Олександр (цивільний)

  7. Садовський Олександр (цивільний)

  8. Сірик Вадим (цивільний)

  9. Шайдов Віктор (військовий)

З "ЛНР":

  1. Желдак Віталій (цивільний)

  2. Можаєв Валентин

  3. Миронич Сергій

  4. Полозов Микола (цивільний)

  5. Попова Алевтина (цивільна)

  6. Русинов Сергій (цивільний)

  7. Сливка Іван (цивільний)

  8. Сливка Олександр (цивільний)

  9. Табачний Олександр (цивільний)

  10. Штиль Олександр (цивільний)

  11. Яковенко Олександр (цивільний)

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