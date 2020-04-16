Опубліковано повний список звільнених із полону "ДНР" і "ЛНР"

Україна повернула 20 своїх громадян, які утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Пресслужба Офісу президента опублікувала повний список звільнених.

З "ДНР":

Алакоз Олександр (цивільний) Гриненко Микола (військовий) Ілюхін Микола (цивільний) Карась Володимир (міліціонер) Костєв Євген (цивільний) Помеляйко Олександр (цивільний) Садовський Олександр (цивільний) Сірик Вадим (цивільний) Шайдов Віктор (військовий)

З "ЛНР":

Желдак Віталій (цивільний) Можаєв Валентин Миронич Сергій Полозов Микола (цивільний) Попова Алевтина (цивільна) Русинов Сергій (цивільний) Сливка Іван (цивільний) Сливка Олександр (цивільний) Табачний Олександр (цивільний) Штиль Олександр (цивільний) Яковенко Олександр (цивільний)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У четвер, 16 квітня, Україна провела обіцяний обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР".

Перший етап відбувся біля окупованої Горлівки. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – дев'ять.

Другий етап відбувся в районі КПВВ біля Станиці Луганської. Україна повернула 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона буде боротися, поки кожен полонений не повернеться додому.

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