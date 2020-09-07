Опубліковано нове відео переговорів СБУ і "вагнерівця"
Депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв опублікував відео із допиту співробітниками СБУ снайпера Володимира Лі, котрого було затримано серед бойовиків ПВК Вагенра в Білорусі.
Нардеп виклав у Facebook і чергові копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)
"Владімір Лі з Ростова. Снайпер, найманець, вбивця десятків українських військових. Вбивав також у Сирії. Відверто розповідає про свої злочини. Нагороджений Путіним "За звитягу". Мав вже місяць сидіти в українській тюрмі..." – написав нардеп.
Крім відео, Ар’єв виклав у мережу текстовий запис допиту "вагнерівця", а також копію його паспорта. Як свідчить запис, в розмові з оперативником Володимир Лі розповів про те, скільки разів він їздив у "відрядження" на схід України, в яких угрупуваннях "Л/ДНР" служив та які обов’язки виконував.
"Точно не можу сказати. Нехай це буде 50", – зізнався снайпер про те, скільки вбив українських бійців.
Він зазначив, що саме через таких бойовиків і те, що інформацію про проведення спецоперації із їхнього викриття намагаються приховати від українського суспільства, низка політиків разом із військовими і членами родин загиблих продовжують вимагати створення тимчасової слідчої комісію у Верховній Раді.
"Ви маєте знати, які саме злочинці уникнули покарання завдяки російському кроту в Офісі президента... Зрадники і вбивці мають бути покарані!" – підкреслив Ар’єв.
Нагадаємо, що напередодні Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих в Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.
Раніше нардеп опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спеціальну операцію СБУ із затримання найманців з російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.
Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівцв", скандал довкола можливої держзради керівника ОПУ, який із кожним днем тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова ОПУ Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію Служби безпеки України із затриманням "вагнерівців" у Білорусі нібито Єрмак зірвав, щоби не псувати відносини з Росією.
Незабаром у мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, яка може стати свідченням зірваної спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
В СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.