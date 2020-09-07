Опубліковано нове відео переговорів СБУ і "вагнерівця"

Депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв опублікував відео із допиту співробітниками СБУ снайпера Володимира Лі, котрого було затримано серед бойовиків ПВК Вагенра в Білорусі.

Нардеп виклав у Facebook і чергові копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

"Владімір Лі з Ростова. Снайпер, найманець, вбивця десятків українських військових. Вбивав також у Сирії. Відверто розповідає про свої злочини. Нагороджений Путіним "За звитягу". Мав вже місяць сидіти в українській тюрмі..." – написав нардеп.

СБУ допитувала одного з "вагнерівців", яких затримали у Білорусі Facebook Volodymyr Ariev

Крім відео, Ар’єв виклав у мережу текстовий запис допиту "вагнерівця", а також копію його паспорта. Як свідчить запис, в розмові з оперативником Володимир Лі розповів про те, скільки разів він їздив у "відрядження" на схід України, в яких угрупуваннях "Л/ДНР" служив та які обов’язки виконував.

"Точно не можу сказати. Нехай це буде 50", – зізнався снайпер про те, скільки вбив українських бійців.

Володимир Лі з Ростова воював на Донбасі та в Сирії Facebook Volodymyr Ariev

Він зазначив, що саме через таких бойовиків і те, що інформацію про проведення спецоперації із їхнього викриття намагаються приховати від українського суспільства, низка політиків разом із військовими і членами родин загиблих продовжують вимагати створення тимчасової слідчої комісію у Верховній Раді.

Паспорт "вагнерівця" Facebook Volodymyr Ariev

"Ви маєте знати, які саме злочинці уникнули покарання завдяки російському кроту в Офісі президента... Зрадники і вбивці мають бути покарані!" – підкреслив Ар’єв.

Автобіографія "вагнерівця" Facebook Volodymyr Ariev

Нагадаємо, що напередодні Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих в Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Раніше нардеп опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спеціальну операцію СБУ із затримання найманців з російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівцв", скандал довкола можливої держзради керівника ОПУ, який із кожним днем тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Запис розмови оперативника СБУ й снайпера-члена ПВК Вагнера Facebook Volodymyr Ariev

Снайпер з Ростова зізнався у вбивствах українських військових Facebook Volodymyr Ariev

"Вагнерівець" Володимир Лі розповів про те, в яких угрупуваннях воював на Донбасі Facebook Volodymyr Ariev

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