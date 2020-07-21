Опубліковано вимоги терориста, який захопив автобус у Луцьку

Карина Бондаренко Розслідування 11:34, 21.07.2020 Оновлено: 12:02, 21.07.2020

Чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, оголосив свої вимоги.

Їх Максим Плохой опублікував у Twitter, а також на своїй сторінці в забороненій в Україні соціальній мережі. Публікація з'явилася перед захопленням автобуса.

У пості чоловік привітав усіх з "днем антисистеми" і назвав державу першим терористом. Він вимагає, щоб голови судів, міністерств, прокуратури, парламенту і церков України записали й виклали в мережі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

"Правда з вуст 24-х врятує життя сотень", – написав він.

Чоловік погрожував підірвати автобус, якщо вимоги не будуть виконані.

Повний текст публікації терориста:

Вимоги терориста в Луцьку
Скриншот
Вимоги терориста в Луцьку
Скриншот
Публікація терориста в соцмережі
Скриншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Луцька 21 липня невідомий узяв у заручники 20 пасажирів автобуса й погрожував підірвати його. Очевидці розповіли про постріли на місці події, саму площу оточили правоохоронці.

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